東京灣洲際酒店在日式酒廊新開放Japanese Dry Landscape Garden

東京灣洲際酒店在日式酒廊新開放Japanese Dry Landscape Garden為入住賓客提供專屬酒廊

- 介紹日本文化體驗的官方視頻已發佈，讓每位賓客的入住體驗非同尋常

東京2024年6月10日 /美通社/ -- 位於東京港區的東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）宣佈於6月7日開放「日式酒廊 」(Japanese Lounge)內的Japanese Dry Landscape Garden（日式枯山水景觀花園），專供入住Japanese Lounge Access Rooms（日式酒廊客房）的客人使用。酒店還發佈了一段官方視頻，介紹入住期間的日本文化體驗。

圖片

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介紹日本文化體驗的視頻：

https://videos.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107856/202405311616/_prw_PM1fl_lqFfV8jG.mp4

花園的設計靈感來源於日本的「裡山 」景觀（收穫的田野和村莊周圍的森林），花園中的各種樹木經過精心設計，造型優雅。季節性花卉經過精心佈置，展示了日本的四季變化，有含苞待放的新綠，有秋天的落葉，也有盛開的鮮花。為了表達水的自然流動，花園中心擺放了一個代表「水從源頭湧出 」的蹲踞(Tsukubai)。同時，採用了沙紋的枯山水工藝在前景營造出水波蕩漾、河水緩緩流淌的錯覺。花園展示了水流泛起的波光粼粼之美，以及植物在不同時間和季節的不同表現。

官方視頻介紹了日式酒廊提供的所有服務。酒店提供真正放鬆身心的體驗，包括使用最上乘日本食材的下午茶、抹茶體驗、浴衣（日本夏季棉質和服）和團扇租賃服務，以及由行政總廚中宇禰滿也(Michiya Nakaune)主理的日式早餐和晚餐套餐。此外，客人還可以在享用晚餐的同時，免費品嚐來自東京的酒或燒酎等酒類飲品。

東京灣洲際酒店將為賓客創造難忘的美好回憶，讓賓客親身體驗日本的熱情好客和魅力。

酒店概況

地點：日式酒廊（3樓）

可使用日式酒廊的住宿產品：

全包價72,400日元起，每房每晚入住2人，含早餐和晚餐

預訂和咨詢：https://www.interconti-tokyo.com/en/lounge/nagomilounge/

關於日式酒廊：

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405311616-O2-to7lb0A3.pdf

關於東京灣洲際酒店

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405311616-O1-TUaSBcWE.pdf

SOURCE InterContinental Tokyo Bay