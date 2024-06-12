Jason陳智燊與鐘錶收藏家黃英飛出席ELEMENTS圓方ELEMENTS CLUB 名錶鑑賞分享會

是次「ELEMENTS CLUB 名錶鑑賞分享會」特意邀請ELEMENTS CLUB會員與鐘錶收藏家黃英飛先生(Noel Wong)及愛錶藝人陳智燊先生(Jason Chan)共享尊貴晚宴，近距離欣賞於ELEMENTS圓方場內其中五大名錶品牌BVLGARI、CORUM、JAEGER-LECOULTRE、PIAGET及ULYSSE NARDIN的尊貴鐘錶，部份鐘錶均於今年Watches and Wonders 2024高級鐘錶展中展出，十分珍貴。

愛錶惜錶逾二十多年的 Noel，曾於電視台及報章從事新聞工作，及後因為對機械美學的狂熱，毅然投身鐘錶界，先後從事高級鐘錶批發與零售的管理工作、市場推廣及鐘錶拍賣，並有份策劃多個高端鐘錶展覽及多場蘇富比鐘錶拍賣，及獲多個品牌和機構邀請分享鐘錶文化與知識。

Noel於晚宴期間細說五大品牌的歷史及講解名錶的機芯功能、設計特色等，他分享說：「BVLAGRI設計創新，OCTO系列名稱為拉丁文中的『八』，同時以八角形為錶殼形狀，有別其他非圓即方的外觀設計，產生強烈的視覺衝擊。CORUM的Admiral 系列優雅無比，以12邊形為錶殼形狀，錶盤上更使用以『國際海事信號旗』制定而成的12支航海旗為小時的刻度，細節獨特。JAEGER-LECOULTRE的REVERSO TRIBUTE CHRONOGRAPH翻轉系列計時腕錶有兩個錶盤，正面錶盤有著凹凸刻紋、鐵路分鐘刻度、立體鑲貼時標等美學元素，翻轉錶殼後，更有精心製作的鏤空背面，展示全新自家研發的機芯，精緻外觀有型。PIAGET的POLO DATE系列推出了150週年紀念版，限量發行300隻，結合了初代 Piaget Polo 系列與現代版本，而此系列更是首次搭配橡膠表帶，突顯出運動與優雅的融合。最後的ULYSSE NARDIN的BLAST TOURBILLON DRAGON是農曆新年特別版，以金龍護珠為題材，栩栩如生的金龍形象，致敬新一輪生肖龍年。」他亦大讚各品牌名錶各有千秋，不論是製錶的工藝或設計都十分精細頂級，各有收藏價值。

Jason亦同時分享自己於購買鐘錶時的一些所見所聞及趣事，表示自己在工作期間不斷認識很多新的鐘錶品牌，每次都令他無比興奮，「我很喜歡研究新的鐘錶品牌，每當認識一個新的品牌時我也會去發掘他們的獨特之處，有些品牌的機芯越做越薄，有些就在顯示時間上有特別的設計，每個品牌都有別出心裁之處，令我大開眼界！」

於晚宴上會員們與Noel及Jason互相交流收藏鐘錶的心得和樂趣，試戴各款鐘錶，近距離欣賞其獨特美學。是次ELEMENTS圓方辦行的「ELEMENTS CLUB 名錶鑑賞分享會」為各位愛錶的ELEMENTS CLUB會員提供了一場完美又目不暇給的體驗，透過二人的分享加深會員們對鐘錶的認識，一起度過了難忘的晚上。

SOURCE ELEMENTS 圓方