美國運通與JCB攜手日本旅遊機構推動東京及神戶旅遊

活動期間，消費者在指定地區的參與商戶以日本境外發行的合資格美國運通卡或JCB卡單筆消費滿指定金額，即可獲得專屬禮品。活動亦將於不同地點設置戶外廣告、電子顯示屏及不同語言的宣傳內容，鼓勵旅客探索本土社區及支持當地商戶。

透過是次合作，美國運通與JCB期望進一步推動旅遊及本地消費、支持參與社區的商戶，並為相關旅遊目的地注入更多的消費動力，推動當區經濟發展。

港區觀光協會、千代田區觀光協會、神戶觀光局、美國運通及JCB聯合推廣活動詳情

活動期限：2026年7月1日至12月31日

（神戶推廣活動將於2026年12月30日結束）

推廣活動專屬禮品

在東京港區、千代田區或神戶市的參與商戶以日本境外發行的合資格美國運通或JCB卡單筆消費滿5,000日圓或以上（含稅），即可憑護照、收據及信用卡交易憑證於各地指定換領點獲贈專屬禮品，而部分參與商戶亦提供即場兌換服務。

東京及神戶的當地宣傳

是次活動將透過多個渠道向造訪當地的旅客進行推廣。在東京，港區及千代田區（包括丸之內及八重洲）的主要地段將特別設置旗幟、電子顯示屏、海報及店內宣傳物品；而在神戶則於有馬溫泉、白鶴酒造資料館及灘五鄉清酒地區設置燈籠及橫額，並於三宮及元町一帶透過電子顯示屏加強宣傳，進一步提升活動曝光。

透過全球卡會員平台擴大推廣

另外，美國運通及JCB亦將同時透過包括電子通訊及社交媒體等針對海外卡會員的不同渠道宣傳是次活動。其中，美國運通將於介紹日本各地推薦景點與店鋪的「Travel Guide」中提供相關資訊，而JCB則會透過其向海外旅客提供各類優惠情報的「JCB Special Offers」平台進行推廣。

美國運通活動頁面（僅限英文）：

JCB活動頁面（僅限英文）：

於此處下載高解像度照片

關於美國運通

美國運通（NYSE: AXP）是一個利用科技引領的全球性支付及高端品味生活品牌。我們的團隊遍佈全球，竭力透過卓越的產品、服務和體驗提昇生活品質及促使業務成功，為客戶提供所需支援。

美國運通於1850年創立，總部設於美國紐約。品牌以信任、安全及服務為基石，多年來創新不斷，為客戶創建會員價值。我們時刻致力為廣大消費者、中小企及大型公司提供世界頂尖的客戶體驗，並建立及管理與我們全球網絡中數以百萬計商戶之間的合作關係。

如需查詢更多資料，請瀏覽americanexpress.com/hk、americanexpress.com/en-us/newsroom/ 及 ir.americanexpress.com。

關於JCB

JCB成立於1961年，是日本唯一的國際信用卡品牌營運商。除建立覆蓋全球的JCB卡商戶網絡外，JCB亦積極與日本及海外合作夥伴攜手拓展JCB卡發卡業務，業務版圖以亞洲市場為重點。JCB同時致力發展為綜合支付服務企業，透過提供多元化產品及服務，持續滿足客戶及合作夥伴的不同需要。

SOURCE 美國運通; JCB