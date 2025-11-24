領展聯乘美國經典糖果品牌Jelly Belly綻放 「紅爆聖誕」魅力

活動期間，20個領展商場化身為玩味糖果工場，引領大家走進時尚紅。Mr. Jelly Belly將驚喜穿梭於各個錯視藝術場景，每個場景均設計成時尚紅色打卡熱點，讓大家盡情拍攝玩味十足的照片。樂富廣場設有巨型糖果熱氣球與反「豆」列車；啟田商場則有反「豆」賽道與巨型扭蛋機；TKO Gateway則以滿滿的浪漫粉紅糖果，營造滿滿甜蜜氛圍。

啟田商場將於2026年1月3日舉辦「糖果小精靈彈跳比賽」，召集一眾可愛小朋友，穿扮成糖果小精靈，以萌爆造型參與彈跳比賽。比賽費用全免，參加者可獲贈豐富禮品包，勝出者更有機會贏取Jelly Belly限定禮品及豐富獎品。活動當日設有多項精彩表演，糖果姐姐更會於現場派發糖果，將歡樂氣氛推至高峰。

「紅爆聖誕簽賬賞」送高達4.5%現金回贈 兼可參加大抽獎

領展今年與Visa信用卡合作推出「紅爆聖誕簽賬賞」。推廣期內，顧客於20個指定領展商場，於指定商戶以Visa信用卡累積消費滿2,800元，即可獲130元現金回贈。此外，每筆合資格簽賬更可參加大抽獎，有機會贏取總值接近10萬元商場現金券。活動期間，參與商戶更會提供購物優惠給Visa卡顧客，精彩優惠絕不能錯過！

「紅爆聖誕 : 玩轉暖『粒粒』派對」活動詳情

推廣日期：2025年11月21日起至2026年1月11日

地點：20個指定參與領展商場^

Link x Visa 「紅爆聖誕簽賬賞」 推廣日期：2025年11月21日起至2026年1月11日 推廣內容：推廣期內，顧客憑已登記的Visa 信用卡，於領展參與商場指定商戶累積簽賬滿 2,800元或以上，可享高達 130元現金回贈（數量有限，先到先得，換完即止）。每筆合資格的 Visa 信用卡簽賬可獲 1 次抽獎機會。

地點：20個指定參與領展商場^

*Visa 持卡人需於 Visa 網站預先登記參與此活動

*每位持卡人可登記多張 Visa 信用卡參與活動；每張 Visa 信用卡在活動期間可兌換獎賞2次

*每筆合資格簽賬最低消費金額為 60 元

*每張已登記Visa信用卡最多可享5次抽獎機會

登記網站: http://visaselectrewardhk.com/Link

^20個指定參與領展商場包括：T Town、天盛商場、天澤商場、天耀廣場、蝴蝶廣場、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、禾輋廣場、樂富廣場、黃大仙中心、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、TKO Gateway、TKO Spot、何文田廣場、慈雲山中心、富東廣場及逸東商場

糖果小精靈彈跳比賽

比賽地點: 藍田啟田商場2樓活動空間

比賽日期: 2026年1月3日 (星期六)

比賽時間: 下午2時至 4時

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽：https://www.linkhk.com

圖片下載：

https://drive.google.com/drive/folders/1P-CH0SCOSH1CteX4s5J1C0EpDOWGzKaW?usp=sharing

–完–

關於領展資產管理有限公司

領展資產管理有限公司（「領展」）是領先、獨立且一體化的房地產投資者及管理人，聚焦亞太區市場。領展管理亞洲其中一個最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（「領展房託」，香港股份代號：823）及其房地產投資組合（「領展房託物業組合」）。領展亦致力利用其投資管理能力，透過旗下業務 ─ 領展房地產投資，為資本夥伴提供可靠的投資管理服務。

憑藉近20年累積的實力及佳績，領展着力為基金單位持有人帶來穩健回報及增長，透過策略性聚焦於亞太區各地域及不同資產類別，多元化發展領展房託物業組合及拓展投資管理業務，提供「房託+」投資方案。

領展矢志成為基金單位持有人、資本夥伴、商戶以及其所服務的廣大社區，在亞太區房地產市場值得信賴的夥伴。

如需更多有關領展的資料，請瀏覽https://www.laml.com/tc/。

SOURCE 領展