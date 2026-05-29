《旭茉JESSICA》成功女性大獎 2026 得獎名單揭曉！

Ms. Yamilette Cano - LOUDER Global 創辦人；香港墨西哥商會會長

張琛教授 - 德善醫療集團創辦人

陳一芳女士 - Mastercard 香港及澳門董事總經理

錢敏華博士 - 香港中樂團行政總監；香港藝術行政人員協會董事局主席

何宗慈女士 - 利希慎基金總裁

葉楊詩明女士 - 大華銀行大中華區副主席

林雅儀女士 - 藝術家；ZLISM 及 ZL by ZLISM 創辦人

Ms. Jeanne Lim - beingAI 聯合創辦人及行政總裁

潘昭頤教授 - 香港中文大學醫學院婦產科學系臨床教授

《旭茉JESSICA》成功女性大獎 Special Awards 2026 得獎名單：

"Involve" Award of the Year: 劉斯惠女士 - Chicken Egg Boy 創作總監及品牌總監

"Catalyse" Award of the Year: 龍家昇先生 - 插畫家；玩具設計師；「Labubu之父」

"Emanate" Award of the Year: 李思穎女士 - 香港單車運動員

本年度主題：Transform Beyond

今年主題「Transform Beyond」旨在嘉許勇於突破界限、推動創新並創造長遠影響的代表，讓其成就啟發更多人跨越自我、邁向更高的里程碑。

初心不變 推動女性賦能

在過去 26 年裡，我們成功表彰了逾 300 位來自不同地域及領域的傑出女性，她們的經歷證明成功並無固定公式，而是源於每個人的獨特才華、努力與堅持。這些得獎者不僅在事業上取得非凡成就，更以身作則啟發年輕一代，支持同儕並回饋社會。

展望未來，《旭茉JESSICA》及 JES Network《茉萃薈》繼續秉持初心，打造一個具影響力的女性社群，促進跨領域合作及機遇，推動女性在不同範疇實現抱負。

SOURCE The JESSICA Company