J.F. Lehman & Company成功為超額認購的Fund VI基金籌集了22億美元

紐約2024年12月11日 /美通社/ -- J.F. Lehman & Company（簡稱「JFLCO」）是一家專注於航空航天、國防、海事、政府和環保領域的領先中型私募股權公司，今天宣佈成功完成其最新旗艦基金——JFL Equity Investors VI, L.P.——及相關投資工具（「Fund VI基金」）的集資交易。此次募資達22.3億美元，創下該公司33年歷史上的最大規模，並相較於16億美元的目標，超額認購顯著。

Fund VI基金將使JFLCO能夠繼續執行其長期以來的投資策略，運用超過三十年的專業行業知識和卓越的營運能力，幫助企業實現其最大潛力。新基金使該公司截至2024年11月30日的總管理資產增至70億美元。

「此次募資的成功結果，體現了我們在尋找具內在價值的企業、推動投資組合實質改善以及獲得市場對我們團隊的高度信任方面的顯著能力，」合夥人Louis N. Mintz表示。「我們決心在繼續部署和管理Fund VI基金的過程中，持續創造具吸引力的風險調整後回報。」

「我們感謝長期合作夥伴的支持，其中許多人在過程初期便以更強的信心支持我們的努力。」投資者關係與市場營銷部常務董事Karina Perelmuter補充道。「我們同樣感謝許多新合作夥伴對我們團隊的信任與信心，他們支持我們專注行業的策略。」

瑞銀證券有限公司（UBS Securities LLC）擔任Fund VI基金的配售代理，Davis Polk & Wardwell LLP則擔任法律顧問。

J.F. Lehman & Company, Inc.簡介

J.F. Lehman & Company成立於1992年，專注於投資航空航天、國防、海事、政府和環保行業。該公司於美國紐約及首都華盛頓設有辦事處。

http://www.jflpartners.com

SOURCE J.F. Lehman & Company