防彈少年團Jin主演的首爾旅遊宣傳片《Feel Soul Good》全球發布

《INSPIRE》 將於 9月5日發布，該影片包括首爾的時尚、美食、 登山和冥想體驗等首爾獨特的面貌。 最終一部《FUN》將於9月12日公開，介紹新景點如首爾之月（氦氣熱氣球） 等新興活動，以及各項娛樂體驗，展現首爾活力多彩的一面。

宣傳系列影片公開期間同時舉辦線上抽獎活動。參與者在Visit Seoul的YouTube和社交媒體頻道觀看視頻並按指示留言，將有機會贏得獎品，包括五星級飯店的住宿一晚和頂級韓食餐廳餐券。

此外，宣傳活動期間還將公開兩部FOOH（虛擬戶外廣告）影片和由Jin出演的三部短視頻，希望能展現給觀眾更多首爾的美麗面貌。

這次活動影片將於紐約時代廣場和雅加達等主要國際城市的電視牆看板播出, 同時也會在BBC等全球主要頻道播放，期望能在美國、歐洲和亞洲等地提高首爾觀光宣傳效果。

首爾觀光財團表示：「透過此次活動，我們希望將城市品牌『Seoul, My Soul』推廣到全球 ，並藉由『LOVE（心型）』，『INSPIRE（驚嘆號）』和『FUN（微笑）』三大主題展現首爾的多元魅力。」

SOURCE Seoul Tourism Organization