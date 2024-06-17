Jobsdb by SEEK與內地領先職業發展平台「智聯招聘」達成戰略合作

Jobsdb與「智聯招聘」將會共同開發多元化的跨境招聘產品及服務，簡化僱主跨境招聘的流程，令招聘及求職體驗更加順暢。雙方會在招聘廣告互聯互通上展開合作，香港僱主於Jobsdb投放的招聘廣告，可選擇同步刊登在「智聯招聘」的平台上，即時觸及「智聯招聘」人才數據庫，並省卻在不同平台重覆投放招聘廣告的資源；與此同時，「智聯招聘」上的招聘廣告亦能夠即時在Jobsdb發佈，為香港打工仔提供更多職涯新機會。

此外，Jobsdb及「智聯招聘」計劃於未來繼續舉辦「直播招聘會」，兩地僱主可以透過網上直播招聘，物色不同界別的專業人才。除了向求職者展示中港兩地不同行業的發展機遇，而僱主可以透過直播招聘會，推廣企業優勢及文化，並即時在網上面試，與兩地人才直接溝通。

關注職場新鮮人 推動院校招聘展助畢業生更了解本地職場環境

Jobsdb及「智聯招聘」除致力協助僱主物色在職人才，亦十分重視為各行各業提供新血。雙方將加強在院校推廣，計劃在未來持續舉辦高校人才招聘展，幫助僱主與職場新鮮人建立聯繫，為畢業生未來職涯作更好部署。Jobsdb及「智聯招聘」也會透過校園講座等方式，為有興趣到香港發展的畢業生提供相關求職資訊，分享香港求職及面試流程及技巧、香港的職場文化和生活體驗等，希望幫助他們更了解香港就業環境，減低來港工作的不安和焦慮。

隨着中港兩地交流及商業往來更加頻繁，香港僱主對內地人才的需求不斷上升。香港特區政府數據顯示，內地人才在2023年來港工作者中佔最大比例，去年獲批來港的內地人才數字逾5.7萬名，較2022年的2.3萬名，上升1.4倍[1]。與此同時，愈來愈多年輕一代尋求北上發展，據Jobsdb《2024年薪酬調查報告》顯示，中國內地首次躋身香港打工仔心儀境外工作地點三甲，有37%受訪者會選擇到內地尋找機會，當中更不乏年輕一代，有45%的25歲或以下的年輕人，視中國內地為首選的境外工作地點。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示：「兩地人才互聯互通將是大勢所趨，Jobsdb很高興與『智聯招聘』展開獨家合作，憑藉雙方多年累積的行業經驗，以及對兩地求職文化的理解，相信會為僱主及人才提供更順暢的招聘及求職體驗。我們將攜手『智聯招聘』推出更多跨境招聘產品及服務，冀為本港求職者提供更多跨境工作機會之餘，並幫助內地人才與本地僱主建立更緊密的聯繫，增加招聘效率，以響應政府積極吸引內地人才來港就業的最新政策。」

「智聯招聘」華南區域總經理覃芳表示：「隨着中國經濟高質量發展，國內人才在多個區域之間流動已成常態。粵港澳大灣區作為中國經濟高質量發展的重點區域，多年來持續吸引全國優秀人才流入。根據我們的調查數據顯示，大灣區高學歷求職者近年赴港就業意願持續提高。2024年，超過64%擁有博士學歷的受訪者，以及超過59%擁有碩士學歷的受訪者，有意前往香港工作。目前『智聯招聘』平台上有超過900萬名活躍求職者符合香港引進人才政策的條件。相信『智聯招聘』與Jobsdb的戰略合作，將為兩地求職者提供更多高質素就業機會。」

[1]數據來源：香港入境事務處簽證獲批數字，包括一般就業政策、輸入內地人才計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排、優秀人才入境計劃、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃、科技人才入境計劃獲批來港人士。

關於 Jobsdb by SEEK

Jobsdb是香港和泰國具領導地位的求職招聘平台，旨在幫助人們建立更充實和更有生產力的職場生活，協助企業實現成功。Jobsdb是SEEK的子公司，SEEK是一個多元化集團，擁有多元業務範疇，包括網上就業、教育、商務及義工等。SEEK已於澳洲證券交易所上市，透過經營Jobsdb和Jobstreet兩個品牌，在亞太區六個亞洲市場—香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國—擁有強大影響力。SEEK在亞洲每年吸引超過5億次訪問。

關於智聯招聘

智聯招聘成立於 1994 年，擁有超過3.49億求職者用戶，累計合作企業數超過1,341萬家，與國內2,800多家大學擁有協作關係。截至目前，智聯招聘已在全國設立了35家分公司，業務遍及中國400多個城市。

智聯招聘以覆蓋求職者整個職業生涯為出發點，匹配3類產品：職業測評、招聘、教育培訓，並通過線上、線下、無線三個渠道，為職場人的全面發展打造平台。

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