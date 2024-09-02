John Legend相隔6年再度襲港10月開唱 零距離體驗「傳奇」才子音樂魅力

02 9月, 2024, 14:05 CST
香港2024年9月2日 /美通社/ -- 美國實力R&B唱作人John Legend (John Roger Stephens) 暌違6年即將再度襲港，於10月4日在安盛x竹翠公園舉辦個人演唱會，由衛律文化出品、亞州青禾文化及椏當文化聯合主辦，耀榮文化強力支持、AXA安盛呈獻：《約翰・傳奇歌曲故事之夜香港演唱會》，與樂迷共度Happy Friday，零距離體驗他充滿靈魂與情感的音樂盛宴。
被譽為「21世紀唯一靈魂天王」、坐擁12項格林美獎座的John Legend是一位十足的才子，集歌手、詞曲作家、唱片製作人及演員於一身，成為娛樂界第13位斬獲「大滿貫（EGOT）」即艾美獎（Emmy Awards）、格林美獎（Grammy Awards）、奧斯卡（The Oscars）及東尼獎（Tony Award）的藝人，也是史上首位奪此榮譽的黑人，同時為第二年輕獲得該項殊榮的紀錄保持者，跨領域實力可見一般。
與眾多歌手一樣，John Legend的音樂生涯始於幕後，琴技了得的他初為藝人擔任鋼琴手、和音等，Kanye West誠邀下成為旗下首位藝人，可謂其人生轉捩點。2004年，John Legend發行首張專輯《神采飛揚》（Get Lifted），即獲白金銷量的佳績，聲名大噪，在全球收穫無數粉絲。出道近30年，他推出了大量經典歌曲，包括《All of Me》、《Love Me Now》、《You & I (Nobody in the World)》等，相信總有一首耳熟能詳的歌曲，存放在大家的歌單中。
早在2007年，John Legend已與香港結緣，當年尚為樂壇新星的他首次到港開騷，便吸引大批歌迷前往朝聖；11年後，已成為樂壇傳奇的John Legend帶著自己的新專輯《Darkness and Light》二度來港舉辦巡迴演唱會，令歌迷再次感受到他的舞台魅力，以及對音樂的不懈追求與創新。看過John Legend現場的朋友，無一不被他細膩深情的唱功與行雲流水的演奏折服。而今年10月，即將第三次來港開個唱的John Legend又會為大家帶來怎樣的驚喜呢？實在令人拭目以待。
AXA安盛呈獻：《約翰・傳奇歌曲故事之夜香港演唱會》將於10月4日夜晚8時開鑼，設VIP座位、普通座位以及企位，售價分別為1880港元、1380港元以及780港元。恒生Mastercard信用卡持有人可於9月9日（一）早上11時至9月10日晚上11時59分（二）到KLOOK享優先訂票，而門票將於9月11日（三）早上11時在KLOOK公開發售，切勿錯過這場「傳奇」盛事！
「安盛x竹翠公園」坐落於西九龍文化區西北位，交通便利，佔地約15萬平方呎，場內包括大型舞台、餐飲設施、流動洗手間等一應俱全，擁有200個露天泊車位，可容納10,000座位或15,000企位。自2022年啟動至今，舉辦過逾50場大型演唱會、娛樂文化、親自康樂活動等，推動文化藝術、娛樂體育發展，是打造戶外表演及活動的不二之選。
SOURCE 耀榮文化
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