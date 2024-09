John Legend相隔6年再度襲港10月開唱 零距離體驗「傳奇」才子音樂魅力

與眾多歌手一樣,John Legend的音樂生涯始於幕後,琴技了得的他初為藝人擔任鋼琴手、和音等,Kanye West誠邀下成為旗下首位藝人,可謂其人生轉捩點。2004年,John Legend發行首張專輯《神采飛揚》(Get Lifted),即獲白金銷量的佳績,聲名大噪,在全球收穫無數粉絲。出道近30年,他推出了大量經典歌曲,包括《All of Me》、《Love Me Now》、《You & I (Nobody in the World)》等,相信總有一首耳熟能詳的歌曲,存放在大家的歌單中。

早在2007年,John Legend已與香港結緣,當年尚為樂壇新星的他首次到港開騷,便吸引大批歌迷前往朝聖;11年後,已成為樂壇傳奇的John Legend帶著自己的新專輯《Darkness and Light》二度來港舉辦巡迴演唱會,令歌迷再次感受到他的舞台魅力,以及對音樂的不懈追求與創新。看過John Legend現場的朋友,無一不被他細膩深情的唱功與行雲流水的演奏折服。而今年10月,即將第三次來港開個唱的John Legend又會為大家帶來怎樣的驚喜呢?實在令人拭目以待。

AXA安盛呈獻:《約翰・傳奇歌曲故事之夜香港演唱會》將於10月4日夜晚8時開鑼,設VIP座位、普通座位以及企位,售價分別為1880港元、1380港元以及780港元。恒生Mastercard信用卡持有人可於9月9日(一)早上11時至9月10日晚上11時59分(二)到KLOOK享優先訂票,而門票將於9月11日(三)早上11時在KLOOK公開發售,切勿錯過這場「傳奇」盛事!

「安盛x竹翠公園」坐落於西九龍文化區西北位,交通便利,佔地約15萬平方呎,場內包括大型舞台、餐飲設施、流動洗手間等一應俱全,擁有200個露天泊車位,可容納10,000座位或15,000企位。自2022年啟動至今,舉辦過逾50場大型演唱會、娛樂文化、親自康樂活動等,推動文化藝術、娛樂體育發展,是打造戶外表演及活動的不二之選。

SOURCE 耀榮文化