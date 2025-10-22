JoJo Ventures 推出 JifChat ---- 為創作者、行銷人打造的 AI 設計夥伴，徹底解放「寫指令」的挫折感

新聞提供者JoJo Ventures
23 10月, 2025, 03:42 CST
香港 2025年10月22日 /美通社/ -- 由 JoJo Ventures 打造的全新 AI 設計平台 JifChat 今日正式登場。這是一款專為創作者、行銷人、品牌與電商業者設計的 AI Design Agent，讓你不必再花時間苦思該怎麼寫 prompt，就能以最直覺的方式完成高品質設計。
過去，創作者常陷入同樣的困境——靈感滿滿，卻卡在要如何描述給 AI 聽。為了得到理想結果，不斷修改指令、反覆嘗試。JifChat 的出現將解放你的時間與腦力，幾秒內就能完成專業級成品，讓創意真實綻放。
為亞洲創作者而生，這個 AI 懂你的文化
JifChat 的設計從亞洲創作者的日常出發，修正了過去 AI 在文化表現上的偏差。
在這裡，無論是人物、街道、美食或建築，都更貼近你所熟悉的生活樣貌。
當你輸入「一個女生」，出現的是亞洲面孔；當你的畫面需要中文，AI 不會再出現亂碼。
你能放心使用廣東話口語與 JifChat 對話都沒問題！AI 會理解你的語言與文化，而不是逼你去學它的語言、用精準的英文溝通。
如魔法般運作的Workflow 系統
JifChat 的核心是「Workflow 系統」，讓使用者從最簡單的素材出發，幾秒內就能生成可直接使用的設計作品。
無論是將一張產品照轉換成動態廣告，或用一張模特兒照片生成多組姿勢與角度，整個過程不需輸入複雜文字，創作變得快速又直覺。
更精準的控制，更自由的創意
除了 Workflow，JifChat 還提供一系列強大的創意控制功能：
- 風格 Styles： 一鍵套用超過 20 種風格，從「3D 插畫」到「商業攝影」任你選擇。
- 圖像互動編輯： 在聊天介面中直接上傳圖片、重新構圖或轉換風格。
- 即時 Mockups： 可即時預覽設計在 T-shirt、網站等真實場景中的效果。
- 進階控制： 可自由切換 AI 模型、調整比例與參考圖像，精準掌握輸出品質。
為品牌與行銷團隊打造的 AI 設計夥伴
無論你是電商賣家、行銷企劃、品牌經理或內容創作者，JifChat 都能讓你在極短時間內完成高品質的視覺素材。
透過自動化導引與視覺化控制，JifChat 讓 AI 生成不再抽象，而是能真正幫助你的商店、團隊甚至個人品牌創造價值的工具。
立即體驗
JifChat 現已於 www.jif.dev 開放試用，所有創作者皆可免費註冊體驗。
使用者也可加入官方 Discord 社群，與開發團隊交流回饋、分享作品。
關於 JifChat
由 JoJo Ventures 團隊打造——該團隊同時也是 2025 GENAI Summit 的主辦單位，長期致力於推動亞洲地區的創意 AI 發展。
JifChat 原本是 JoJo Ventures 內部使用的設計工具，如今發展成結合自動化、精準控制與文化感知力的完整 AI 設計平台。
今天的 JifChat，讓創作者與品牌能以更自然、直覺的方式，將靈感轉化為畫面——快速、簡單，並展現屬於這片土地的視覺語言。
