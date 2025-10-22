JoJo Ventures 推出 JifChat ---- 為創作者、行銷人打造的 AI 設計夥伴，徹底解放「寫指令」的挫折感

為亞洲創作者而生，這個 AI 懂你的文化

JifChat 的設計從亞洲創作者的日常出發，修正了過去 AI 在文化表現上的偏差。

在這裡，無論是人物、街道、美食或建築，都更貼近你所熟悉的生活樣貌。

當你輸入「一個女生」，出現的是亞洲面孔；當你的畫面需要中文，AI 不會再出現亂碼。

你能放心使用廣東話口語與 JifChat 對話都沒問題！AI 會理解你的語言與文化，而不是逼你去學它的語言、用精準的英文溝通。

如魔法般運作的Workflow 系統

JifChat 的核心是「Workflow 系統」，讓使用者從最簡單的素材出發，幾秒內就能生成可直接使用的設計作品。

無論是將一張產品照轉換成動態廣告，或用一張模特兒照片生成多組姿勢與角度，整個過程不需輸入複雜文字，創作變得快速又直覺。

更精準的控制，更自由的創意

除了 Workflow，JifChat 還提供一系列強大的創意控制功能：

風格 Styles： 一鍵套用超過 20 種風格，從「3D 插畫」到「商業攝影」任你選擇。

一鍵套用超過 20 種風格，從「3D 插畫」到「商業攝影」任你選擇。 圖像互動編輯： 在聊天介面中直接上傳圖片、重新構圖或轉換風格。

在聊天介面中直接上傳圖片、重新構圖或轉換風格。 即時 Mockups： 可即時預覽設計在 T-shirt、網站等真實場景中的效果。

可即時預覽設計在 T-shirt、網站等真實場景中的效果。 進階控制： 可自由切換 AI 模型、調整比例與參考圖像，精準掌握輸出品質。

為品牌與行銷團隊打造的 AI 設計夥伴

無論你是電商賣家、行銷企劃、品牌經理或內容創作者，JifChat 都能讓你在極短時間內完成高品質的視覺素材。

透過自動化導引與視覺化控制，JifChat 讓 AI 生成不再抽象，而是能真正幫助你的商店、團隊甚至個人品牌創造價值的工具。

立即體驗

JifChat 現已於 www.jif.dev 開放試用，所有創作者皆可免費註冊體驗。

使用者也可加入官方 Discord 社群 ，與開發團隊交流回饋、分享作品。

關於 JifChat

由 JoJo Ventures 團隊打造——該團隊同時也是 2025 GENAI Summit 的主辦單位，長期致力於推動亞洲地區的創意 AI 發展。

JifChat 原本是 JoJo Ventures 內部使用的設計工具，如今發展成結合自動化、精準控制與文化感知力的完整 AI 設計平台。

今天的 JifChat，讓創作者與品牌能以更自然、直覺的方式，將靈感轉化為畫面——快速、簡單，並展現屬於這片土地的視覺語言。

SOURCE JoJo Ventures