香港人壽成為《JOOX港樂新聲2026大灣區唱將大賽》冠名贊助商

攜手推動港樂文化傳承，為社區注入活力

香港2026年1月16日 /美通社/ -- 香港人壽保險有限公司宣佈成為《JOOX港樂新聲2026大灣區唱將大賽》（「《JOOX港樂新聲》」）的冠名贊助機構。是次盛事由國際化音樂流媒體平台JOOX聯合森立演藝主辦，並由全民K歌及千世傳媒協辦，旨在透過音樂比賽培育新一代唱將，推廣粵語音樂文化，促進大灣區音樂文化的交流、傳播與發展。

作為扎根香港的保險企業，香港人壽一直秉持「以人為本」的理念，為市民大眾提供多元化的壽險產品，全方位迎合儲蓄、醫療、養老和傳承等多方面的需要。香港人壽亦積極投入社會公益，推動文化藝術的持續發展與傳承。透過今次贊助《JOOX港樂新聲》，香港人壽希望為大灣區熱愛音樂的人士提供舞台，讓他們展現才華，並延續港樂的獨特魅力。

香港人壽首席市務總監高卓軒表示：「香港人壽一向重視為客戶打造全面而高效的傳承方案。不論是個人家庭或是整個社會，都需要依靠跨代的傳承，將過去累積下來的資源融入新世代，才能在多元文化與時代變遷中持續發光發亮，提升生活品質。粵語流行曲是香港文化的重要象徵，承載著一代人的情感與回憶。香港人壽深信，透過今次贊助《JOOX港樂新聲》，不僅能促進港樂的傳承，推動年輕一代勇於追夢，更能凝聚社區力量，為市民大眾的生活注入更多活力與色彩，促進文化交流與互動。」

《JOOX港樂新聲》分爲線上海選、線上初賽、線下復賽、線下總決賽四大階段，專業評審團將從演唱力、感染力、表現力等維度評分，選拔前60名晉級線上初賽，再篩選晉級復賽，線下總決賽將會在香港舉辦，匯聚多位實力派專業歌手，與參加者一同於舞台上演繹經典金曲，為觀眾呈現一場兼具專業與情懷的港樂盛宴。

《JOOX港樂新聲2026大灣區唱將大賽》

線上海選：2025年12月30日至2026年1月23日

報名方式：在規定時間內，通過JOOX賽事專題頁填寫完整資訊並提交1個演唱作品即為成功參與。

立即報名：https://static.joox.com/wesing/a/third-systems/release/forest-joox/YmhJcl47tQkyj7Hn/index.html

關於香港人壽

香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）成立於2001年，致力為客戶提供全面、便捷的人壽保險及理財服務。公司主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行（香港）及上海商業銀行的龐大分銷網絡，於全港設有約130個分銷點，為客戶提供貼心可靠的保險產品和服務。自2025年10月9日起，隨著越秀企業（集團）有限公司（「越秀」）成功完成對香港人壽的收購，香港人壽已正式成為越秀集團的成員。

關於越秀集團

越秀集團是廣州市資產規模位居前列的國有大型綜合企業，業務涵蓋銀行及金融、地產、交通基建和食品等多個產業。越秀集團旗下擁有越秀地產、越秀交通基建、越秀房產基金、越秀服務、越秀資本及華夏越秀高速REIT 6家上市平台。越秀亦是創興銀行有限公司及創興保險有限公司的控股公司。

