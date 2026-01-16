JPM 2026 | 科倫博泰CEO葛均友博士全面展示公司創新成果及未來發展戰略

成都2026年1月16日 /美通社/ -- 2026年1月12日至15日，第 44 屆摩根大通醫療健康年會（JPMHC）在美國加利福尼亞州舊金山隆重舉行。四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「科倫博泰」或「公司」，6990.HK）總裁兼首席執行官葛均友博士受邀出席會議，並於當地時間 1 月 15 日上午發表主題演講，集中呈現公司在藥物研發、商業化及全球化方面的最新成果，並闡述公司的創新戰略及未來發展規劃。

自 2012 年創新啟程以來，科倫博泰已快速成長為中國創新藥領域的領導者，構建了差異化的技術平台與研發管線。依託全球領先的抗體偶聯藥物（ADC）及新型偶聯藥物（DC）技術平台 OptiDC™，公司持續推進 ADC 及新型 DC 的差異化開發，形成了治療多瘤種的梯度式管線布局。目前，科倫博泰已有蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT，佳泰萊®）與博度曲妥珠單抗（舒泰萊®）兩款 ADC 藥物上市，覆蓋乳腺癌及肺癌兩大適應症；另有 9 款經獨特設計的 ADC 及新型 DC 藥物處於臨床階段，涵蓋雙特異性 ADC、放射性核素偶聯藥物（RDC）等前沿方向。面向乳腺癌、肺癌、消化道腫瘤這些國內高發瘤種，公司已啟動 9 項關鍵性研究，同時針對婦科腫瘤的多項 II 期臨床研究也在穩步推進。此外，公司亦布局了多個非 DC 藥物研發管線，並將適應症進一步拓展至非腫瘤領域。

過去一年，科倫博泰有多項研究成果亮相國際學術會議並發表於權威期刊：3 項入選美國臨床腫瘤學會（ASCO）口頭報告、3 項入選歐洲腫瘤內科學會（ESMO）最新突破性摘要（LBA）並作口頭報告。其中，蘆康沙妥珠單抗 OptiTROP-Lung04 研究（針對 TKI 治療後進展的 EGFR 突變非小細胞肺癌（NSCLC））結果在 ESMO 主席論壇環節重磅發布，並同步發表於《新英格蘭醫學雜誌》，彰顯其在全球範圍內的學術與臨床價值。

而在商業化層面，科倫博泰已形成具有競爭力的首批產品矩陣。核心產品 TROP2 ADC 蘆康沙妥珠單抗在中國獲批 3 項適應症，包括二線及以上三陰性乳腺癌、二線 / 三線 EGFR 突變 NSCLC；HER2 ADC 博度曲妥珠單抗於去年獲批二線及以上 HER2 陽性乳腺癌，成為該適應症首款上市的國產 HER2 ADC；此外，用於治療 RAS 野生型結直腸癌的 EGFR 單抗西妥昔單抗 N01（達泰萊®）以及用於治療鼻咽癌的 PD-L1 單抗塔戈利單抗（科泰萊®）均實現了商業化；另有一款小分子 RET 抑制劑 A400 預計年內獲批上市，屆時將在國內形成 5 款商業化產品組合。目前，公司已有 3 款商業化產品共 5 項適應症納入國家醫保，進一步惠及廣大腫瘤患者。

深耕國內市場的同時，科倫博泰也在積極拓展海外版圖，已與默沙東（MSD）、Ellipses、Windward Bio 及 Crescent Biopharma 建立深度合作，最大化管線價值和企業價值。其中，默沙東圍繞蘆康沙妥珠單抗佈局了 16 項全球 III 期臨床。

臨床與商業化的雙重突破，源於公司對創新研發的持續投入。經過在 ADC 領域十餘年的積累，科倫博泰自主打造的 OptiDC™平台可對候選藥物進行差異化的設計，結合特定靶點或靶向機制採用最合適的 Payload-linker 策略，以平衡療效和安全性。另外，公司正採用「多管齊下」的創新戰略不斷升級平台能力，通過新靶點、新載荷及多種偶聯技術，拓展腫瘤及非腫瘤領域的應用邊界。

展望未來，科倫博泰將通過五大發展策略夯實研發、技術、平台與運營根基，並推進全球化戰略升級，提升自身在海外市場產品開發、註冊以及商業化能力，進而向世界一流水平的生物製藥公司邁進。

演講材料請參見公司官網「投資者關係-投資者日曆」頁面，您可訪問網站瞭解更多詳情。

