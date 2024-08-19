J.S. Held 慶祝全球建築索償和爭議專家認可

紐約耶利哥2024年8月19日 /美通社/ -- 全球顧問公司 J.S. Held 很榮幸地慶祝 50 載變革歲月，並宣佈多位建築顧問專家榮獲《法律名人錄 (WWL) ：建築 2024》指南認可。這份殊榮突顯 J.S Held 是為全球複雜建築項目、索償和爭議提供專家顧問服務的領導地位。

《法律名人錄：建築》對世界精英建築律師和專家及業界未來領導提供深入分析。J.S. Held 多位獲選專家在訴訟、調解和仲裁解複雜的多司法管轄區建築糾紛中，擁有卓越經驗和專業知識。

全球顧問公司 J.S.Held 獲《法律名人錄：建築 2024》專家認可，深感榮幸。

J.S. Held 的全球建築顧問實務為涉及工程和建設項目及爭議（包括延遲、數量和謹慎行事標準等）的客戶提供技術、財務和策略專業知識。

這為全球客戶提供建議兼已擴大的領導團隊，包括：

Mark Cohen，具備業界 33 年經驗的爭議解決、項目諮詢、索賠分析和風險管理專家，曾處理各種國內和國際項目。Cohen 獲「悉心準備和專業知識，傑出專業表現」評價，而對團隊獲得此認可而表示：

「我們那麼多位專家獲《法律名人錄：建築 2024》認可，我深感榮幸。這項認可反映我們全球團隊的專業知識，並屐行卓越承諾。我特別為我們的專家一直獲稱為『悉心準備和專業知識，傑出專業表現』而感到自豪。這表示我們在所有地區均維持良好水準。」

北美負責人 Wiley Wright 擁有超過 40 年法醫會計和分析經濟損害的專業經驗，並專注建築、政府合約，以及環境補救和分配。Wright 以「在建築和政府合約索賠方面享有良好的聲譽」和「優質工作」而聞名，並對他的團隊致謝：

「我為我們的北美團隊得到《法律名人錄》認可感到自豪。我們的專家以『經驗豐富』和『傑出作證』而獲稱賞，我們的未來領袖以『非常注重細節』和『優秀溝通與分析技能』而獲肯定，令人特別欣慰。這證明我們除了目前專業知識的實力，還正在培養有前途的未來人才。」

歐洲、中東、非洲和亞洲負責人 Gary Kitt 是經驗豐富的特許工料測量師、特許建造師、特許仲裁員兼 FIDIC 認證的裁判官，擁有超過 40 年全球建築和工程項目經驗。Kitt 得到「在英國建築索償市場中，他的豐富經驗和聲譽是首屈一指的」評價，對他的團隊致謝：

「我們的 EMEA 團隊獲得此認可，強調他們的傑出能力。我們總部位於英國的專家，因自身『豐富經驗』和『在英國建築索償市場上的聲譽』而獲得認可。我們的團隊成員以『簡化延遲分析的黑暗藝術為直接明白的散文』的能力而獲認可為『非常聰明、有動力和最佳之一』。團隊某些成員備『干擾分析中技術細節的深入了解』，而另一些成員則獲稱為『定期委任的經驗豐富量子專家』和『頂級報告寫作技巧』。我們也因『妥善地回答問題和向法庭提供清晰資料』的能力、『把握細節和概括主要問題』，以及成為『實力雄厚兼具商業頭腦的執業者』而得到認可。我們的未來領袖以『清晰簡潔地解釋複雜量子問題』的能力、『非常勤奮』和『非常專業和認真』而聞名。這一系列技能表示我們在各種建築顧問服務中，均履行卓越承諾。」

西班牙和拉丁美洲負責人 Enrique Abiega 結合工業工程師經驗，擁有 INSEAD 的 MBA（榮譽）學位。Enrique 在合約和索償管理、招標、爭議解決和訴訟程序方面擁有超過 20 年的僱主與承辦商工作經驗。Abiega 獲描述為「可信兼可靠」並具備「極佳完成工作的全部技術能力」，並向他的團隊致謝：

「我為我們的西班牙和拉丁美洲團隊獲得認可而感到自豪。我們有幾位獲認可的雙語專家，所有與我們一起在爭議領域開始執行項目的同事，以及與我們一起成長和發展的同事，以及更多的同事。

我們的專家因為『可信兼可靠』和具備『全部極佳完成工作的技術能力』而獲得稱讚。我們的團隊成員以『實踐』方法而聞名，他們『快速地傳遞所需的資料，然後在短時間內進行分析』。我們的未來領袖獲認可為『延遲分析的專家』，他們『擅長解釋技術建築問題』。在拉丁美洲，我們因帶來『深入的行業知識和對策略需求的良好理解』而獲稱為『出色的專業人士』。這反映我們致力為這多元地區的客戶，屐行頂級服務的承諾。」

J.S. Held 的建築顧問團隊由近 200 名專業人員組成，並以 15 多種語言為六大洲的客戶提供服務。J.S. Held 的專家透過各種形式的爭議解決方案，支援客戶解決工程和建設專案中出現的挑戰性問題。該公司致力提供清晰、可防禦分析和證據，從而解決當前問題。該團隊在提供專家證人作供方面，擁有豐富經驗，並以「教導」（而不是「講述」）的方法而聞名。J.S. Held 專家們不僅向法官、陪審團或審裁處提供意見，並以清晰兼邏輯的方式，傳達重要事實和相關理論。從發現到決定，J.S. Held 提供當中所需的知識和見解，並為複雜的建築事務，提供正確專業知識。

J.S. Held 行政總裁 Jonathon Held 表示：「這項《法律名人錄》認可突顯在複雜建築顧問世界中，我們對提供專業知識和創新解決方案作出承諾。它不僅反映我們專家自身的卓越，還反映我們透過精確分析，可靠見解和堅定誠信，共同致力改變業界。」

欲深入了解協助 J.S. Held 轉型的專業與創業精神專家、探索我們的故事，並與我們一起慶祝「跨越 50 週年」(50 & Forward) 這個重要里程碑，請瀏覽 jsheld.com。

J.S. Held 簡介

J.S. Held 是一間全球顧問公司，務求為所有風險資產和價值提供技術、科學、財務和策略專業知識。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們均開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1500 名，服務遍及六大洲的機構。當中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非註冊會計師事務所，不提供審計、證實或任何其他註冊會計師服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非律師事務所，不提供法律意見。本公司股票透過 PM Securities, LLC，即 Phoenix IB（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供，或透過 Ocean Tomo Investment Group, LLC（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供。J.S. Held 保留所有權利。

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SOURCE J.S. Held