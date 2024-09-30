J.S. Held：65%《財富》雜誌百強企業的策略顧問

美國紐約傑里科2024年9月30日 /美通社/ -- 全球諮詢公司 J.S. Held欣然慶祝50年來的轉型歷程，擔任各類客戶的策略顧問，服務對象包括《財富》雜誌百強企業中65%的高管、董事會成員及其金融投資者。

J.S. Held 的策略諮詢具有多方面的風險管理，並擁有豐富的風險管理，從而得到一樣全面的解決方案，並且可以採取可行動的方案。J.S. Held Strategic Advisory 為客戶提供一系列精心策劃的專家服務，涵蓋技術、科學及金融領域。這些專家均為企業家，對有形與無形資產有著無與倫比的理解，確保客戶所獲得的建議不僅僅是理論，而是基於實踐經驗與創新。無論是專注於解決特殊情況還是提升公司業務營運，每個策略諮詢任務都始於深入了解客戶的整體關注和目標。

J.S. Held的策略諮詢 具有多方面的風險管理，並擁有豐富的風險管理，從而得到一樣全面的解決方案，並且可以採取可行動的方案。 透過結合技術、科學和財務專業知識，以及對有形和無形資產的無與倫比理解，我們幫助投資者、高管和董事會成員應對複雜局面，實現長期可持續的業務價值。

一般而言，我們的任務由下列方式建立：

營運公司的高級管理團隊

公共和私人投資者

公司董事會

投資銀行家

法律顧問

商業顧問

J.S. Held旗下Phoenix Management的Michael Jacoby, CTP 曾為多個行業的400多位客戶提供諮詢服務，並在30家企業中擔任獨立董事和臨時經理的角色。他表示：「J.S. Held擁有多元化的專家團隊，確保我們為各類規模的企業提供的策略指導既實用，又基於實際經驗，旨在產生有意義且持久的影響。」

J.S. Held旗下Ocean Tomo的James E. (Jim) Malackowski, CPA, CLP 指出：「在當今的知識驅動經濟中，90% 的公司價值來自無形資產，而知識產權（IP）通常是公司最有價值的資產。在 J.S. Held，我們深知知識產權不僅僅是法律問題，更是策略業務決策和財務評估的關鍵要素。」Jim繼續說：「我們的專家具備獨特的視角，能夠針對知識產權評估的複雜性提供建議，幫助客戶實現其創新在市場中的價值。」這種多維度的見解允許 J.S. 這種多維度的見解使 J.S. Held 能夠為客戶提供保護、利用和發揮其知識產權價值的工具。

Greg Eslinger 是前執業律師及前美國聯邦調查局國際反恐部特務，擁有數十年的公司諮詢經驗，專注於國際合規、跨境調查及風險管理。他強調，在組織考慮進入新市場進行投資時，邊界、新興市場與發達市場所面臨的獨特而複雜的動態必須受到重視。「J.S. Held在各地區和行業擁有深厚的專業知識與經驗，這增強了我們為進入快速成長及複雜市場的客戶提供策略諮詢的能力，」Greg 表示：「我們廣泛的公營和私營部門網絡使我們能夠提供專業分析，獲得存取權和影響力，並為尋求最大化機會與降低風險的客戶創造影響。」

John Peiserich, Esq.是環境風險和合規策略專家，他分享了J.S. Held在企業可持續發展及環境、社會與治理（ESG）諮詢中的三重底線焦點——人力、利潤與地球。他表示：「在可持續性/ESG的旅程中，我們幫助商業利益相關者塑造目標與策略，選擇並實施技術，提升營運，減輕風險，加強治理，並提高聲譽，實現更具可持續性的發展，以驅動長期業務價值。」John繼續說：「我們全球團隊整合了多元化的技術、金融、科學、監管、調查及策略諮詢專業知識。」

我們在保險市場的工作，無論是深度，抑或是擴度，均為風險評估、數據分析、全球洞察、監管合規、科技調適及風險規避奠定了強而有力的基調。因此，這些能力令我們的專家可更好地評估各個地區的商業風險、地緣政治格局、監管合規框架及數碼發展。「在一個不確定性是唯一不變的世界中，我們需要一些可以依賴的東西，」J.S. Held 主席兼行政總裁Jonathon Held 觀察道。「我們的名字就是我們的承諾，」他補充道。「我們作為策略顧問的角色是這一承諾的象徵，讓客戶在面對最嚴峻的風險時，能夠憑藉專業知識和指導，放心地採取行動。」

J.S. Held在策略諮詢方面的專業知識建立於五十年來在最嚴格的環境中（州、聯邦及國際法院）的經驗，涵蓋了150多個不同的行業領域。因為過去的成功最佳地展現了我們的能力，J.S. Held很自豪地作出了一些具有代表性的參與。

營運諮詢

J.S. Held繼續作為一家年收入3.5億美元的戶外產品製造商的策略合作夥伴，幫助其應對經營和財務挑戰。最初提供盡職調查的過程中，我們的專家在超過7年的時間裡，提供了深刻的洞察與策略指導，幫助公司利用這些建議持續增長。我們建議並實施營運改進，並協助推動公司的電子商務計劃。我們還提供關鍵的盡職調查和交易支持，以評估、完成和實施緊急收購。作為值得信賴的營運顧問，我們經常在多年的擴張過程中，擔任公司的管理、營運和財務團隊的擴展支持。我們的專家在推動策略規劃流程、引領營運改進、擔任工廠控制員以及推動重要改善項目方面發揮了關鍵作用。

併購財務顧問

J.S. Held旗下的Ocean Tomo 由一家特殊目的收購公司AltC Acquisition Corp.保留，該公司由Sam Altman和Churchill Capital共同創立，並收購了Oklo, Inc.，這是一家專注於核燃料回收及小型模塊化核反應器的先進製造商。作為該交易的財務顧問，專家對Oklo的上市計劃進行了策略評估，並分析了公司的技術和知識產權。多專業團隊擁有深厚的產業和監管知識，對目標公司的策略進行全面分析，並向AltC Acquisition Corp.董事會提供了有力的公平意見。

新進入市場

J.S. Held 被全球最大的礦業公司之一聘請，以幫助他們在進行潛在收購和相關投資之前，了解中非國家的關鍵行業動態。作為值得信賴的顧問，我們的團隊提供了有關中非國家主要採礦業動態的深入報告，包括透過國內訪問進行的增強盡職調查。我們的專家進行初級和次級研究，分析政治發展、法律制度、金融和稅收法律、社會問題及營運風險，以幫助理解行業特徵，並確定挑戰與機會。我們的報告對於幫助客戶更好地理解中非國家的採礦業及其周圍的營運環境至關重要，並指導他們進入市場的策略。

碳排放管理與ESG策略

憑藉在碳市場和交易方面的深厚專業知識，J.S. Held擁有獨特的優勢，可以協助一家面對複雜挑戰的大型綜合石油和天然氣公司：優化碳市場的曝光率，並最大限度地減少遵守各種碳法規所產生的成本。隨著全球碳定價機制日益增多和嚴格，客戶意識到需要制定全面的策略來有效管理其碳責任。在J.S. Held專家的指導下，結合碳優化交易庫的實施，客戶實現了顯著的價值，包括成本節省、收入增長、風險降低、營運效率提升和法規遵循。

了解更多關於像Michael、Jim、Greg 和John等專注且具創業精神、幫助J.S. Held 轉型的專家、探索我們的故事，並與我們一起慶祝「跨越50週年」（50 & Forward）這個重要里程碑，請瀏覽jsheld.com。

J.S. Held簡介

J.S. Held是一家全球性諮詢公司，透過融入技術、科學、金融與戰略專長，為客戶追求實現價值與規避風險的客戶提供諮詢服務。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們均開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1500 名，服務遍及六大洲的機構。當中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非註冊會計師事務所，不提供審計、證實或任何其他註冊會計師服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非律師事務所，不提供法律意見。本公司股票透過 PM Securities, LLC，即 Phoenix IB（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供，或透過 Ocean Tomo Investment Group, LLC（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供。J.S. Held保留所有權利。

聯絡方式

Kristi L. Stathis | 全球公共關係 | +1 786 833 4864 | [email protected]

SOURCE J.S. Held