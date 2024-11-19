Julien 的「Played, Worn & Torn」拍賣會將於 2024 年 11 月 20-21 日重返音樂城，舉辦傳奇性的拍賣會

田納西州納什維爾2024年11月20日 /美通社/ -- Julien's Auctions 將於 11 月 20 日至 21 日在田納西州納什維爾 Musicians Hall of Fame & Museum 舉行「Played, Worn & Torn」拍賣會，是為業界首屈一指的音樂紀念品盛會。在為期兩天的現場及網上拍賣中，將展出超過 800 件音樂史上的經典拍賣品。

拍賣亮點

被稱為「The Mary Kaye」的標誌性 1956 Fender Stratocaster，編號 #09391，將以 20 萬至 30 萬美元的估價進行拍賣！Julien's 結他專家 Mike Adams 講解這把獨一無二的樂器的歷史，這是第一把真正的客製 Stratocaster，由「搖滾第一夫人」Mary Kaye 親自演奏。

Mary Kaye 的 1956 年 Fender Stratocaster 結他 ：編號 #09391，這款 Stratocaster 結他採用透明金色飾面，搭配金色硬件，正是 Fender 1956 年傳奇性宣傳照片中 Mary Kaye 手持的吉他。 人稱 The Mary Kaye，曾在電影 Cha-Cha-Cha Boom! 中使用，之後經過 Aerosmith 的 Jimmy Crespo 和 The Who 的 John Entwistle 等知名音樂人之手，成為一段傳奇旅程的一部分。估價 200,000 至 400,000 美元。

：編號 #09391，這款 Stratocaster 結他採用透明金色飾面，搭配金色硬件，正是 Fender 1956 年傳奇性宣傳照片中 手持的吉他。 人稱 The Mary Kaye，曾在電影 中使用，之後經過 Aerosmith 的 和 The Who 的 等知名音樂人之手，成為一段傳奇旅程的一部分。估價 200,000 至 400,000 美元。 Rosetta Tharpe 修女的 1939 Gibson L-5 結他： 這款頂級吉他，編號 #EA -5024，為 Sister Rosetta Tharpe 而建，由「搖滾教母」擁有至 1952 年。 這款吉他是工藝的傑作，具有 Sitka 杉木面板、鳥眼楓木背板與側板，以及火焰楓木琴頸。Tharpe 的名字刻在琴弦拉桿蓋上，並曾出現在她早期職業生涯的經典照片中。估價 40,000 至 60,000 美元。

其他特色商品

George Harrison 的披頭四時期結他 ：披頭四 (The Beatles) 漢堡時期演奏，估價為 600,000 至 800,000 美元。

：披頭四 (The Beatles) 漢堡時期演奏，估價為 600,000 至 800,000 美元。 Prince 定制的 Sadowsky Telecaster 風格結他 ：在他 1986 年巡迴表演時使用，估價為 2,00,000 至 400,000 美元。

：在他 1986 年巡迴表演時使用，估價為 2,00,000 至 400,000 美元。 Don Everly 的個人珍藏 ：共有 161 張拍賣品，包括一把由 Ike Everly 演奏的 1949-1950 年 Gibson ES-5 archtop 結他（估價 20,000 至 30,000 美元）和 「Keep A Loving Me」 的手寫歌詞（估價 3,000 至 5,000 美元）。

：共有 161 張拍賣品，包括一把由 演奏的 1949-1950 年 Gibson ES-5 archtop 結他（估價 20,000 至 30,000 美元）和 「Keep A Loving Me」 的手寫歌詞（估價 3,000 至 5,000 美元）。 Freddie Mercury 的金屬帽 ：1979 年 Queen 「Concerts for Kampuchea」 時穿著，估價 10,000 至 20,000 美元。

：1979 年 Queen 「Concerts for Kampuchea」 時穿著，估價 10,000 至 20,000 美元。 Otoboke Beaver Fender Strat 特別版（衝浪綠色） ：由 Otoboke Beaver 的 Accorinrin 在 Okoshiyasu! 中用來編寫歌曲和表演！Otoboke Beaver (2016) 以及 Itekoma Hits (2019)。定制改裝並飾以獨特藝術品，估價為 10,000 至 20,000 美元。

：由 Otoboke Beaver 的 Accorinrin 在 (2016) 以及 (2019)。定制改裝並飾以獨特藝術品，估價為 10,000 至 20,000 美元。 Bob Mackie 羽毛頭飾 ：謝爾在 The Cher Show 上穿著 ，估價為 40 萬美元至 6 萬美元。

：謝爾在 上穿著 ，估價為 40 萬美元至 6 萬美元。 Dolly Parton 被砸爛的 Epiphone SG 結他：來自她的 Nashville Special 特別節目 2023 年 HITS Daily Double 拍攝，估價 4,000 美元至 6,000 美元。

Julien's Auctions 延續其透過獨家慈善收藏支持音樂社群的傳統，例如 Music Health Alliance 的「Lyrics for a Cause」，收錄了 Billie Eilish、Selena Gomez 等人的簽名歌詞（每件估價：600 至 800 美元）。

拍賣詳情

現場及網上拍賣 ： 11 月 20 日（星期三）中部時間上午 10 時 11 月 21 日（星期四）中部時間上午 10 時

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有關更多資訊，請瀏覽 juliensauctions.com。

媒體聯絡人：Mozell Miley-Bailey | (646) 653-3105 | [email protected]

SOURCE Julien's Auctions