《JUMP：群星集結》群星盃全民海選賽火熱報名中，總獎金破百萬

本次賽事由緯來瘋電競主辦、鍇睿國際執行，總獎金池達新台幣 115 萬元，冠軍隊伍不僅能帶走 50 萬獎金，還有特製冠軍戒指。只要報名並完成賽事，即可獲得 MyCard 100 點。

《JUMP：群星集結》Jump 群星盃 全民海選賽事資訊

報名期間：2024 年 5 月 1 日 00：00 至 5 月 31 日 23：59

賽事賽程：預賽 6 月 3 日至 6 月 17 日，8 強後複賽於 6 月 22 日開打

參賽資格：年滿 15 歲台灣玩家（未成年參賽需提供家長同意書），需自備可參與自訂對戰帳號。

※報名後會經官方審核，參賽資格確認信件會在報名截止後寄出

隊伍組成：5 名參賽隊員、2 名候補選手，共計最多 7 名。

報名連結：https://forms.gle/8vVmVbweBKYn7seL8

賽制說明（賽制官方擁有最終裁定權，一切以官網賽事公告為主）：

本賽事全程皆採用遊戲最新版本。

預賽採取單敗淘汰制，線上預賽遴選出各區的第一、二名晉級線上複賽。進入線上複賽後採取雙敗淘汰制，並最終決選總冠軍隊伍。

預賽採 BO1 制；複賽則是 BO3，只有最後的冠亞賽打 BO5。

賽事獎勵

名次獎項：

冠軍－NT$ 500,000 元、冠軍戒指 5 顆

亞軍－NT$ 250,000 元

第 3～4 名－NT $ 100,000 元

第 5～8 名－NT $ 50,000元

參加獎：

MyCard 100 點

賽事轉播：預賽分區 4 強～複賽總決賽皆有緯來電視頻道線上轉播。

線上轉播連結：Twitch、YouTube

官方同步釋出趣味主題宣傳片，想跟上「羅傑•富力士」的步伐，或是與「家儀•禰豆子」玩上一把嗎？那就趕緊加入《JUMP：群星集結》，參戰 Jump 群星盃全民海選賽。

倒數最後三天！ 還沒報名的玩家們可要把握機會了！

SOURCE 鍇睿國際