《JUMP：群星集結》群星盃全民海選賽火熱報名中，總獎金破百萬
28 5月, 2024, 16:05 CST
台北2024年5月28日 /美通社/ -- 由 DeNA 與集英社漫畫雜誌《週刊少年 Jump》合作打造的 MOBA 手機遊戲《JUMP：群星集結》在台灣舉辦「Jump 群星盃」，全民海選賽現正開放報名至 5 月 31 日，只要你年滿 15 歲就能在天下第一 JUMP 大會一展拳腳。
無論是忍界第一或最強咒術師，只要你想在《JUMP：群星集結》的舞台發光發熱、成為賽場上的明日之星，就趕緊召集 5 位親朋好友組團開打。
本次賽事由緯來瘋電競主辦、鍇睿國際執行，總獎金池達新台幣 115 萬元，冠軍隊伍不僅能帶走 50 萬獎金，還有特製冠軍戒指。只要報名並完成賽事，即可獲得 MyCard 100 點。
《JUMP：群星集結》Jump 群星盃 全民海選賽事資訊
報名期間：2024 年 5 月 1 日 00：00 至 5 月 31 日 23：59
賽事賽程：預賽 6 月 3 日至 6 月 17 日，8 強後複賽於 6 月 22 日開打
參賽資格：年滿 15 歲台灣玩家（未成年參賽需提供家長同意書），需自備可參與自訂對戰帳號。
※報名後會經官方審核，參賽資格確認信件會在報名截止後寄出
隊伍組成：5 名參賽隊員、2 名候補選手，共計最多 7 名。
報名連結：https://forms.gle/8vVmVbweBKYn7seL8
- 賽制說明（賽制官方擁有最終裁定權，一切以官網賽事公告為主）：
本賽事全程皆採用遊戲最新版本。
預賽採取單敗淘汰制，線上預賽遴選出各區的第一、二名晉級線上複賽。進入線上複賽後採取雙敗淘汰制，並最終決選總冠軍隊伍。
預賽採 BO1 制；複賽則是 BO3，只有最後的冠亞賽打 BO5。
賽事獎勵
名次獎項：
冠軍－NT$ 500,000 元、冠軍戒指 5 顆
亞軍－NT$ 250,000 元
第 3～4 名－NT $ 100,000 元
第 5～8 名－NT $ 50,000元
參加獎：
MyCard 100 點
賽事轉播：預賽分區 4 強～複賽總決賽皆有緯來電視頻道線上轉播。
線上轉播連結：Twitch、YouTube
官方同步釋出趣味主題宣傳片，想跟上「羅傑•富力士」的步伐，或是與「家儀•禰豆子」玩上一把嗎？那就趕緊加入《JUMP：群星集結》，參戰 Jump 群星盃全民海選賽。
倒數最後三天！還沒報名的玩家們可要把握機會了！
SOURCE 鍇睿國際
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