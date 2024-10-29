Junee Limited宣佈融資高達4000萬美元，以在澳大利亞建立人工智能超級計算中心

新加坡2024年10月29日 /美通社/ -- Junee Limited（NASDAQ: JUNE）（"公司"）今天宣佈其發展和運營人工智能計算中心的戰略重點。公司計劃通過一輪融資籌集高達4000萬美元的資金，主要用於在澳大利亞建立人工智能超級計算中心，並支持其營運資本。

此次融資主要用於兩個關鍵目的：

1. 在澳大利亞建立人工智能超級計算中心：這筆資金將用於建設和運營一個最先進的人工智能超級計算中心，預計將由511台人工智能伺服器組成，配備最多4088個NVIDIA H200或更高版本的GPU。該項目的總投資可能高達2億美元，並將分階段實施。

2. 營運資本：部分資金將分配給公司的營運資本，以提供財務靈活性並支持持續運營。

"我們很高興開啟這一新篇章，我們將利用自身的專業知識和資源，建立一個強大的人工智能計算基礎設施，"Junee Limited董事余俊傑表示。"本次融資將為我們提供必要的資本，在澳大利亞建立世界一流的人工智能超級計算中心，並支持我們的更廣泛業務目標。我們有信心這一戰略重點將為我們的利益相關方帶來顯著的增長和價值。"

Junee Limited致力於成為人工智能計算領域的領先企業，受先進計算能力需求不斷增長的驅動。為了加速進入人工智能計算市場，Junee Limited已於2024年8月27日與澳大利亞的NVIDIA雲合作夥伴PanaAI Technology Pty Ltd ("PanaAI")簽署了一份非約束性的諒解備忘錄。通過投資尖端技術和建立戰略夥伴關係，公司預計將佔據重要市場份額，並為人工智能技術的發展作出貢獻。

歷史事件：

2024年8月27日，公司宣佈與PanaAI簽署了非約束性諒解備忘錄。PanaAI是一家人工智能計算服務和運營公司，亦是澳大利亞的NVIDIA雲合作夥伴以及NVIDIA生態系統成員。雙方同意在澳大利亞合作開發人工智能產品，並探索人工智能超級計算中心的建設，潛在投資可達2億美元，包含511台人工智能伺服器，配備最多4088個NVIDIA H200或更高級的GPU。

2024年9月18日，公司宣佈其全資子公司ASPAC AI Computing Pty Ltd（"ASPAC"）已與PanaAI簽署了一項服務合同，用於人工智能超級工廠（AISF）的設計、集成和部署。

2024年10月15日，公司宣佈ASPAC與PanaAI簽署了一份客戶採購協議，以從PanaAI採購硬件和軟件服務。根據客戶採購協議，PanaAI將為ASPAC提供數據中心基礎設施、NVIDIA網絡產品、NVIDIA H200 GPU伺服器和專業服務。作為服務對價，ASPAC將分期支付PanaAI約1億美元。客戶採購協議和服務是公司與PanaAI在2024年8月27日宣佈的非約束性諒解備忘錄的一部分，總投資可達2億美元。

關於Junee Limited：

Junee Limited（NASDAQ: JUNE）及其全資子公司ASPAC AI Computing Pty Ltd（"ASPAC"），是一家專注於超級計算基礎設施的創新科技公司，致力於推進人工智能和高性能計算（HPC）。隨著全球對GPU加速雲計算和大規模計算資源的需求激增，公司在技術創新前沿不斷投入基礎設施，為行業用戶、初創企業、政府機構和研究機構提供強大的計算能力。

其使命是成為高性能人工智能計算解決方案的領先提供商。公司正在南半球建設一座超級計算機設施，旨在推動諸如大語言模型（LLMs）、視覺語言模型（VLMs）、自動駕駛、機器人技術、生物基因組學、氣候科學、環境研究、災害管理和能源開發等尖端技術的快速發展。

透過其先進的計算資源，Junee Limited旨在幫助各行業應對未來的技術挑戰，推動全球創新與合作。

SOURCE Junee Limited