Kaiko報告：加密貨幣交易所Bybit市場份額升至全球第二

阿聯酋迪拜2024年6月26日 /美通社/ -- Kaiko最新發布的數據 報告 顯示，全球交易量排名前三的加密貨幣交易所 Bybit 的市場份額飆升。報告指出，Bybit在美國推出比特幣現貨ETF後取得顯著增長，並將其定位為全球加密貨幣交易領域的主要參與者。

自10月份以來，Bybit的市場份額已從8%一路飆升至16%，在今年3月份超過了Coinbase，成為僅次於Binance的第二大交易所。推動這一增長的背後動力是，比特幣ETF的推出帶動交易量迅速增長，促進了全球加密貨幣交易活動。

Bybit的競爭優勢在於其較低的交易費用，是業內最具成本優勢的交易所之一。該交易所於2023年2月推出了零手續費USDC交易，有效提升其競爭優勢。然而，Bybit大幅增長不僅僅是因為收費低。對現貨交易量進行分析後發現，Bybit交易量增長是由BTC和ETH推動的，自去年以來，這兩種貨幣的市場占有率已從17%上升到53%。

其迅速擴大的衍生品也為Bybit不斷增長的現貨市場份額提供了支持。2023年，Bybit鞏固了其作為僅次於Binance的全球第二大衍生品市場的地位。

Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：「我們很高興看到Bybit不斷發展壯大，並獲得業內的廣泛認可。我們致力於提供收費低、安全可靠的平台以及統一交易賬戶等創新產品，更好地滿足用戶的需求。」

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量前三的加密貨幣交易所，共有3000萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。

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SOURCE Bybit