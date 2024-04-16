Kamet Capital重塑財富管理格局：融合西方策略與亞洲文化

Kerry Goh是一位擁有超過27年全球金融行業經驗的資深投資管理專家。在創立Kamet之前，他曾在著名的羅斯柴爾德家族辦公室工作，負責管理雅各布·羅斯柴爾德勳爵（Lord Jacob Rothschild）的投資組合。這段脫胎換骨的經歷，加上他對家族辦公室行業發展的深刻瞭解，為Kamet Capital的創新理念奠定了基礎。

Kamet Capital的創始人、首席執行官兼首席信息官Kerry Goh表示：「西方的家族辦公室（FO）歷史悠久，根基深厚，而亞洲的家族辦公室直到Kamet Capital成立才開始起步。Kamet的發展源於一個願景，即構建一個專業且凝聚力強的財富管理生態系統，以應對亞洲代際財富管理的複雜性。」

重新定義業務模式和行業標準

2018年，Kamet率先轉型為專業的聯合單一家族辦公室（MSFO）模式，這標誌著財富管理行業迎來了範式轉變。Kamet打破單一家族辦公室的設置，創建了一個綜合性平台，為專屬的亞洲傑出企業家網絡提供服務。這一合作生態系統促進了家族辦公室之間的協同效應和知識共享。Kamet致力於擴大其合作夥伴關係，並積極推動與其他為新加坡高淨值人士服務的單一家族辦公室（SFO）之間的合作。

Kerry解釋道：「我們將西方家族辦公室的豐富經驗和長期配置策略與亞洲文化相結合，開創了一種獨一無二的模式。這種對悠久傳統家族辦公室管理方法的顛覆，使我們在亞洲家族辦公室行業中獨樹一幟，並確立了領導地位。我們認為自己不僅是財富的管理者，也是客戶遺產的守護者。」

MSFO模式使Kamet能夠依托專業家族團隊提供全面的服務，同時通過共享資源優化運營效率。這種獨特的架構確保每個家族的利益都能得到最大程度的保護和個性化的關注，同時也能從團隊的專業知識和規模效應中獲益。

量身定制且差異化的投資理念

隨著Kamet Capital的不斷發展，公司在打破傳統做法的同時樹立了新的標桿，為亞洲精英人士量身打造專屬的財富管理方案。Kamet與眾不同的整體投資理念源自西方的家族投資與捐贈基金相結合的策略，同時根據亞洲特有的文化元素和經濟市場動態進行了調整。Kamet專注於全權委託投資，通過靈活調整資產配置來獲取長期回報，包括大量配置長期增長型資產和私募股權，並採取積極的風險管理措施，為投資組合提供下行保護，在市場壓力時期降低回撤幅度。

在定制化理念的引領下，儘管全球市場環境充滿挑戰，私募股權的募資環境也異常嚴峻，但Kamet創始人基金I（Kamet的首只私募股權基金）仍於2024年3月成功實現封閉，籌得近7000萬美元的認購規模，這一成績令人矚目。

Kamet還打造了獨有的創始人俱樂部（Founders Club），這一精英社群匯聚了眾多成功企業家。Kamet擁有一支實力雄厚的投資團隊作為客戶的守門人，在資產配置策略上優先考慮科技、醫療保健和消費創新等成長型行業。此外，公司還配有專業禮賓團隊，旨在幫助企業家在新加坡安家立業。

守秘承諾，信賴不渝

雖然MSFO模式通過共享資源優化了運營效率，但審慎、隱私和保密仍是公司處理客戶關係時奉行的神聖原則。Kerry表示：「我們的超高淨值家庭委託我們處理他們的家族事務和財務事宜。我們要求每一個專屬服務團隊恪守最高的服務標準，以及對家族信息最高的保密性和隱私性。」

關於Kamet Capital

Kamet Capital是一家總部位於新加坡的領先財富管理公司，是亞洲聯合單一家族辦公室模式的開創者。該公司成立於2017年，致力於為超高淨值家庭和個人提供全面的服務，包括投資管理、財富規劃、全球化解決方案、家庭管理、行政支持和慈善事業。我們的創新方法將單一家族辦公室的個性化關注與聯閤家族辦公室的強大能力和效率相結合，以滿足亞洲富裕家庭和創始人的動態需求。憑借對卓越和創新的承諾，Kamet Capital致力於不斷塑造家族辦公室行業的未來，為客戶的財富繁榮和增長提供獨特的支持和戰略解決方案。

更多信息，請訪問https://kametcapital.com/。

SOURCE Kamet Capital