Kamet Capital推出收益最優化投資組合：高利率環境下的韌性策略

新加坡2024年5月28日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的知名聯合單一家族辦公室Kamet Capital（以下簡稱「Kamet 」）在超低利率市場環境中低配傳統固定收益資產五年後，推出了其收益最優化投資組合策略。Kamet是近三年來率先重新定義投資收益的家族辦公室之一，在傳統債券無法為投資組合提供收益率和配置保護時，他們積極尋求創新途徑，從包括優質高股息股票和動態賣出看跌期權策略在內的多元渠道中，力求實現更高的投資收益。2023年10月，Kamet才重新開始建議投資者考慮在投資組合中增配長期國債和公司債。

Kamet的收益最優化投資組合圍繞其專有的「黃金比例 」配置策略，精心整合了多種收益型資產的投資，包括全球公司債、AAA/AA級政府債券、高股息股票以及複雜的賣出看跌期權策略。其目標旨在為投資者提供穩健的回報，並有效應對市場風險。基於實際歷史數據的研究結果顯示，該投資組合的風險調整後回報優於標普500指數。在過去50年的投資回測中，該組合有高達87.5%的年份實現了正收益，而標普500指數僅在75%的年份取得正收益。此外，在面對市場不利情況時，該策略憑借現金收益要素和政府債券提供的風險對沖機制，成功將損失控制在標普500指數-38.5%回撤的一半以下。

Kamet Capital的投資組合管理主管張斯欽（Chong Sze King，SK）在最近的一次投資分享會上表示：「當前的高利率環境為構建韌性的投資組合帶來了前所未有的機遇，使投資者能夠參與投資估值誘人的證券，並降低市場下跌帶來的風險。我們的收益最優化投資組合設立了年均8%的總回報率目標，其中包括5%以上的現金收益，而虧損年份大大少於標普500指數。」

在投資組合的固定收益部分，Kamet堅持以其嚴謹的「TLC」信用篩選框架為核心。該框架通過分析趨勢（Trend）、槓桿率（Leverage）和償付能力（Coverage）來識別潛在違約風險。「TLC」框架建立在對2007年以來對全球範圍內的1480起違約事件的研究之上，其幫助Kamet的客戶多年來成功避開了眾多備受矚目的債務違約事件，例如佳兆業、恆大、凱發集團（Hyflux）、Swiber控股等。此外，Kamet還發現了引人注目的美國國債投資機會。在當前利率週期的特定階段，美國國債能為投資者提供正偏態的收益回報。

投資者可以通過Kamet Capital旗下的兩支關鍵基金參與其收益最優化投資組合。Kamet收益創新基金於2023年6月推出，它將高股息股票與賣出看跌期權策略相結合，旨在生成多元化的收益來源。即便市場環境充滿挑戰，該基金依然表現卓越。Kamet Capital更將於2024年6月推出Kamet全球債券基金，專注於投資全球固定收益證券，以獲得現金收益和資本增值。

Kamet Capital創始人、首席執行官兼首席投資官Kerry Goh表示：「收益最優化投資組合是Kamet根據亞洲獨特文化和經濟市場動態為客戶量身定制的差異化投資理念的自然延伸。通過組合Kamet收益創新基金和即將推出的Kamet全球債券基金我們借助『黃金比例'配置策略、債券信用選擇框架以及對股息率高於平均水平的優質公司的精準篩選，客戶可以獲得一個以收益為核心的全方位策略，從容應對當前的高利率市場環。」

該收益最優化投資組合體現了Kamet Capital致力於提供創新的投資解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。如需瞭解有關Kamet Capital及其收益型投資策略的更多信息，請訪問Kamet的網站和LinkedIn頁面。

關於Kamet Capital

Kamet Capital是一家總部位於新加坡的領先財富管理公司，在亞洲開創了聯合單一家族辦公室模式。Kamet Capital成立於2017年，致力於為超高淨值家庭和個人提供全面的服務，包括投資管理、財富規劃、國際流動性解決方案、家庭管理、行政支持和慈善事業。我們的創新方法將單一家族辦公的個性化關注與聯閤家族辦公室的強大能力和效率相結合，以滿足亞洲富裕家庭和創始人的動態需求。憑借對卓越和創新的承諾，Kamet Capital致力於不斷塑造家族辦公室行業的未來，為客戶的財富繁榮和增長提供獨特的支持和戰略解決方案。

若您有意將這一策略納入您的財富管理計劃中，請與Kamet Capital聯繫：[email protected] 或微信服務號"KametCapital"。

SOURCE Kamet Capital