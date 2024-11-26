Kamet Capital把握中國企業全球擴張機遇

新加坡2024年11月26日 /美通社/ -- 新加坡領先的多單一家族辦公室Kamet Capital（以下簡稱「Kamet」）以其具有顛覆性的投資聞名，正加強對具有全球化潛力的中國企業的關注。在當前的經濟挑戰和國內競爭激烈的背景下，Kamet引導企業實現國際增長的專業能力和經驗，變得尤為重要。

經濟轉型與全球機遇並存

近年來，尤其是2022年至2024年，中國企業在國內市場面臨利潤空間收窄和強勁經濟阻力的挑戰。然而，中國依然是全球最大的消費市場，且近年來本土部分消費品牌崛起，逐漸引領潮流，趕上甚至超越了傳統外資品牌，開始佔據市場主導地位。

在國內市場之外，還有約6000萬的海外華人群體，其中近3500萬居住在東南亞，這一市場尚有諸多機遇待發掘。近期，包括瑞幸咖啡、泡泡瑪特和比亞迪在內的成功案例，展示了中國企業進入海外市場的競爭優勢。例如，泡泡瑪特2023年在海外市場的毛利率比國內市場高出約4個百分點，突顯了在較不飽和市場中的利潤潛力。

Kamet Capital創始人、首席執行官兼首席投資官Kerry Goh表示：「能在中國這個競爭異常激烈的市場中脫穎而出的企業，面對以價值為導向的消費者時，已經打造了獨特的經營壁壘，這些經驗使它們能夠成功拓展海外市場。如今『不出海，便出局』的說法已經成為了很多中國企業及其創始人的普遍共識。得益於成熟的供應鏈和日益增長的國際品牌認知度，這些企業具備進入全球市場的有利條件，並擁有更大的定價靈活性。因此，Kamet戰略性地將對中國境內企業的投資，轉向支持具有強大全球化潛力的中國企業。」

Kamet Capital的核心優勢：以耐心美元資本和獨家戰略合作助力企業增長

Kamet Capital不僅僅為企業提供金融支持，還為有遠見的創始人提供耐心的美元資本以及獨特的戰略合作機會。Kamet 「創始人俱樂部」 是一個由經驗豐富的企業家及第一代財富創造者組成的強大網絡，覆蓋消費、醫療健康和科技等領域，Kamet與他們一起為被投資企業提供專業知識和變革性的指導。這些有影響力的合作夥伴擁有打造行業領先企業的成功經驗，以及應對企業國際化擴張挑戰的關鍵洞察，可幫助被投企業構建全球化（尤其是東南亞）擴張的經營壁壘。最近，該公司成功促進了馬來西亞的Mr DIY與其中國被投企業KKV之間的合作，便是這一能力的體現。

Kerry強調：「我們提供的不只是資本，而是推動企業長期增長的持久合作夥伴。除了耐心的美元資本外，我們還投入大量時間、資源和戰略洞察，確保每一家公司都能實現持續成功。我們在亞洲的合作關係，尤其是通過量身定制的本地化戰略，提供了被投企業在全球蓬勃發展的戰略優勢，以確保強勁和可擴展的增長。」

致力於本地化發展

作為一家創新的聯合單一家族辦公室，Kamet植根於新加坡，幫助許多第一代創始人在新加坡扎根。如今，該公司更為這些創始人的公司全球化過程提供指導，包括在新加坡和更廣泛的東南亞地區設立分支機構。在當前的經濟挑戰和國內競爭激烈的背景下，全球化已成為中國企業的自然選擇，新加坡等東南亞國家也是企業重點關注的區域。Kamet的網絡和經驗對這類企業來說尤為重要。

欲瞭解Kamet Capital的投資理念及其如何培育具有全球潛力的中國企業，請訪問https://kametcapital.com/或關注其微信公眾號「KametCapital」。

關於Kamet Capital

Kamet Capital是一家總部位於新加坡的領先財富管理公司，是亞洲聯合單一家族辦公室模式的開創者。該公司成立於2017年，致力於為超高淨值家 族 和個人提供全面的服務，包括投資管理、財富規劃、全球 流 動解決方案、家庭管理、行政支持和慈善事業。 Kamet 的創新方法將單一家族辦公室的個性化關注與聯閤家族辦公室的強大能力和效率相結合，以滿足亞洲富裕家庭和創始人的動態需求。憑借對卓越和創新的承諾，Kamet Capital致力於不斷塑造家族辦公室行業的未來，為客戶的財富繁榮和增長提供獨特的支持和戰略解決方案。

SOURCE Kamet Capital