KANEKA UBIQUINOL™亮相亞洲國際營養保健食品展榮獲2024年度最佳健康老齡化成分大獎

NutraIngredients-Asia Awards健康老齡化類別旨在表彰行業在提供有力科學證據支持的解決方案方面的最佳實踐，以滿足健康老齡化的需求。它著重於通過獨特的營養解決方案幫助人們在身體和心理健康方面保持健康。

William Reed Business Media亞太區負責人兼NutraIngredients-Asia總編輯 Gary Scattergood祝賀Kaneka Ubiquinol™時表示：「我們對這款產品的可靠性、多重健康益處的潛力、以及支持其成分的大量臨床證據印象深刻，同時也為其在商業成功方面的出色表現點贊。」

日本Kaneka Corporation補充劑事業部（亞太地區）營銷與銷售主管Tsuyoshi Takakuwa說：「Kaneka Ubiquinol™能獲得這個享有盛譽的NutraIngredients-Asia Awards 2024獎項，我們感到非常榮幸。」

Takakuwa表示：「這個獎項是我們研發科學家數十年研究的結晶，驗證了Kaneka Ubiquinol™在支持線粒體健康、心血管健康和健康老齡化中的重要作用，同時也是我們製造團隊為全球數百萬醫療從業者和消費者提供可靠且一致的優質產品的結果。」

Takakuwa補充道：「支持Ubiquinol的100多項研究概述了由內源性抗氧化劑 Ubiquinol驅動的線粒體健康與壽命之間的複雜聯繫，強調了線粒體功能在細胞能量產生、氧化應激調節和代謝效率中的關鍵作用，這些都是決定健康和健康老齡化的重要因素。」

駐日本東京的 Kaneka Ubiquinol亞太區銷售與營銷主管Kazuki Takita表示：「這一成就也肯定了我們團隊在創新、銷售和營銷方面的努力，以及那些推廣我們成分的品牌持有者、該地區支持這項科學研究的關鍵意見領袖、將Kaneka Ubiquinol™作為健康方案推薦的一線醫療從業者，當然還有廣大用戶和消費者的支持。」

Takita表示：「我們對NutraIngredients Awards的領導層和評審表示衷心感謝，感謝他們給予的這一殊榮，同時祝賀所有其他入圍者。能與大家一同獲此榮譽，我們深感自豪。」

NutraIngredients Asia 獎旨在表彰膳食補充劑和功能性食品領域的卓越表現，表揚頂尖的創新、產品和服務。入圍健康老齡化類別決賽的成就顯示，Kaneka Ubiquinol™是致力於促進健康老齡化的領先品牌之一。

關於UBIQUINOL

Ubiquinol是一種強效的脂溶性抗氧化劑，天然存在於體內所有細胞的線粒體中，能夠為這些細胞器提供能量(ATP)，幫助保護細胞免受自由基的損害，從而維持最佳健康狀態。

線粒體中的Ubiquinol水平在20歲後開始自然下降，因為體內Ubiquinol的內源性產量減少，同時細胞受到更高水平的氧化應激，影響了體內細胞的能量生產，從而影響線粒體健康，並影響身體的各個系統。

關於KANEKA UBIQUINOL™

日本Kaneka Corporation是世界一流的科學配方Kaneka還原型輔酶Q10™全球獨家供應商，擁有線粒體健康、心血管健康、生育力和能量生產領域100多項科學研究、80多項專利和超過45年研究的支持。

www.ubiquinol.net.au

SOURCE Kaneka Corporation