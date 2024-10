再鼎醫藥公布KarXT在中國用於精神分裂癥治療的3期橋接研究的主要數據

參考資料: 1. World mental health report: transforming mental health for all. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 2. Huhn M, et al. Lancet. 2019;394(10202):939-951 . 3. Lieberman JA et al. N Engl J Med 2005;353:1209-23.