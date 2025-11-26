控創推出新款工業電腦KBox E-430-RPL/RPH

KBox E-430-RPL/RPH搭載混合式異質核心架構的第13代Intel® Core™ U系列處理器（代號：Raptor Lake U），可以聰明且機動地將工作負載分配到最合適的運算核心，從而實現性能與效能之間的最佳加乘效果。系統內的同一塊運算晶片上還整合了性能更強大的Intel® Xe架構顯示處理器與人工智慧加速功能，在8K超高畫質影像處理與人工智慧推論上有更佳的表現。

即時安全連網能力

系統內建獨立的TPM 2.0安全晶片，具備能由自己完全掌控的內部資源，可提供比韌體型TPM更強大的數位安全保護，部份機種還支援時效性網路（Time-Sensitive Networking或縮寫為TSN）技術，可確保乙太網路即時通訊的功能。結合此兩項特性，可針對需要同步作業與高安全性的應用提供安全可靠的即時性保證。

工業級設計

KBox E-430-RPL/RPH針對不同的操作溫度範圍推出商規與工規兩種版本，讓廠商可以在合理的預算範圍內，針對不同的環境條件確保最高的系統可靠性。除此之外，系統皆按照工業級的標準設計，使其可以放置在任何的環境中，即便是惡劣的條件下也能運作，這些工業級標準包括：寬輸入電壓範圍，確保系統在各種供電環境下都可以穩健運作；被動式散熱設計，增強系統可靠性、實現靜音運轉，還可以防塵防污；強固型機殼設計，提供抗震保護。

四種連接埠配置

KBox E-430-RPL/RPH針對不同的應用需求定出四種連接埠配置，每種配置包含以下一個或多個連接埠選項：四個2.5 GbE乙太網路連接埠、四個DisplayPort連接埠、DisplayPort與HDMI雙介面支援、以及或數位輸出入埠與序列埠，專為網路備援、網路負載平衡、網路流量分段、網路高速資料擷取、拼接電視牆、多顯監控、最大影像輸出介面彈性以及或可程化邏輯控制器與感測器整合等各式應用需求分別量身打造。

更多關於KBox E-430-RPLRPH的詳情請參考：https://www.kontron.com/en/products/kbox-e-430-rpl-rph/p186612。

