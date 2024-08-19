大象汽車全球首個KD工廠在柬埔寨破土動工 東南亞戰略進入全面執行階段

這是柬埔寨政府出台新能源汽車發展政策後迎來的首個外資電動卡車組裝廠項目。ZO MOTORS（柬埔寨）有限公司計劃建設的電動卡車組裝廠初步預計總投資額2000萬美金，規劃占地面積10公頃，該工廠將專注於電動卡車的組裝和生產，建成投產後年產量10000台。該項目預計為當地創造就業崗位2000余個，致力於推動柬埔寨乃至東南亞地區新能源汽車產業發展。

此外，ZO Motors還計劃在柬埔寨建設100個充電站，部署大量的充電樁，形成「百站千樁」規模，並分布在全柬各個主要城市、物流樞紐、高速公路服務區等關鍵節點，以滿足當地新能源商用車的充電需求，完善新能源汽車充電網絡，推動新能源商用車在柬埔寨的普及和應用。

出席當天奠基儀式的柬埔寨礦產與能源部部長高拉達那指出，大象汽車在柬埔寨建設工廠，是對柬埔寨投資環境的高度認可。期待大象汽車能夠帶動柬埔寨新能源汽車產業的發展，為柬埔寨的經濟增長和環境保護貢獻力量。

ZO MOTORS（柬埔寨）有限公司負責人表示：「柬埔寨擁有豐富的資源和良好的投資環境，為我們提供了廣闊的發展空間。我們將與柬埔寨人民共享新能源高端技術，生產零排放、零污染的電動卡車，為柬埔寨乃至全球的環保事業貢獻力量。」

在此之前，大象汽車於今年5月份應邀出席了柬埔寨投資者商會聯盟就職典禮，並簽署了多項重要合作協議。

大象汽車的願景是全面推動商用車領域的新能源化，加速綠色能源替代傳統能源，協助客戶通過零排放技術更高效的發展，並為保護地球生態而努力。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、制造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

大象汽車ZO Motors官方網站

https://zo-motors.com

SOURCE 大象汽車