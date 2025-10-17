KFin Technologies 以 3500 萬美元收購 Ascent Fund Services 51%控股權，進軍全球基金管理行業

本次收購是 KFintech 全球擴張的重大舉措，鞏固了其作為技術驅動的金融基建公司的地位。Ascent 與 KFintech 合併後，集團的全球基金管理資產規模 (AUA) 現已超過 3400 億美元，進一步使其在資產類別、地理區域及客戶群體方面更趨多元化。Ascent 及 KFintech 現已在全球超過 15 個國家設有逾 230 個辦事處，全球員工團隊超過 6,700 人，當中包括逾 1,300 名技術專家，致力推動技術轉型、流程優化、提升交付穩定性，並在各市場實現成本協同效應。

KFin Technologies 董事總經理兼行政總裁 Sreekanth Nadella 先生表示：

「這次收購是我們發展成為真正全球化金融基建公司的關鍵一步。Ascent 強大的國際網絡，與我們卓越的技術和營運能力相輔相成。本次收購將我們的國際業務貢獻佔比從 5% 提升至超過 16%，短期目標是超越 25%。」

Ascent Fund Services 聯合創辦人兼集團執行主席 Kaushal Mandalia 先生表示：

「這次合作結合了共同的目標、信任與熱情——是技術與專業領域知識的融合，將重新定義全球市場的基金管理服務。這反映了我們的信念：當兩個價值觀與願景一致的卓越企業聯手時，成果並非簡單相加，而是機會、能力與影響力的倍效放大。Ascent 與 KFintech 將攜手繼續創新，為客戶賦能，並為全球基金服務樹立新的卓越標準。」

聯合創辦人兼集團行政總裁 Jaideep Mukhariya 先生補充道：

「這次合作是加強我們行業地位的戰略性、轉型性一步。整合後的實力將有助我們更好地服務客戶、拓展新市場，並在日益多變且競爭激烈的市場環境中保持領先。」

聯合創辦人兼集團營運總監 Samuel Chen 先生表示：

「這個里程碑為我們的增長、創新，以及客戶的成功開啟了新篇章。」合併後，我們將成為市場上一股更強大的力量，能更有效地加速創新、簡化營運並開發尖端技術。」

