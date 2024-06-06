KFin Technologies Limited 在 2024 年 KFintech 合作夥伴大會與資本市場領袖共聚一堂

馬來西亞吉隆坡2024年6月6日 /美通社/ -- 以 SaaS 為基礎的全球金融解決方案供應商 KFin Technology Limited (KFintech) 主辦了「2024 年 KFintech 合作夥伴大會」(KFintech Partner Conclave 2024)，為資本市場領導者提供對話和合作的平台。這次活動匯聚一眾傑出參與者，包括監管機構、資產管理公司、基金經理和其他金融生態系統參與者，共同塑造東南亞金融服務的未來。

在大會上，KFintech 董事總經理兼行政總裁 Sreekanth Nadella 先生分享他對行業成長的願景，特別強調了公司在馬來西亞數碼轉型中的作用。「隨著我們不斷在東南亞擴展業務，我們的技術解決方案定必會重新定義區域資本市場。我們不僅響應市場需求，更積極塑造市場需求，確保我們的合作夥伴能夠做好準備，在這個不斷變化的環境中蓬勃發展。」

這次活動有超過 100 名貴賓出席，他們來自馬來西亞投資經理聯合會 (Federation of Investment Managers Malaysia) 等監管機構，以及超過 25 家資產管理領域的行業領導者，包括宏利、瀚亞投資、聯昌國際銀行和德意志銀行等。KFintech 業務發展總監 Senthil G 先生和數碼產品負責人 Vignesh Kumaran 先生向與會者介紹 mPower，這是一個多貨幣、多資產和多區域的基金會計平台。他們亦重點介紹 KFintech 的 mPower 如何通過其領先業界的技術在投資管理數碼化中發揮關鍵作用，以及如何改變資產管理公司的基金會計。

KFintech 提供一流的技術套件，並在過戶代理領域佔據市場主導地位，突顯其在行業中的重要角色。過去十年，KFintech 在馬來西亞顯著推動了客戶的成長，並在 RTA 領域推出多個業界首創的解決方案。KFintech 為資產管理行業提供全面的經濟發展，同時通過創新有效降低營運和資本支出。該公司的專利平台擅長處理跨區域的投資組合、處理不同貨幣以及管理各種資產類別，使其成為真正的全球金融科技解決方案供應商。

這些解決方案對服務互惠基金、ETF、另類投資和退休金等各種資產類別非常重要。其技術能力的核心在於安全超大規模平台方法，所有解決方案都使用該方法，並具有韌性、安全和可擴展。這些平台採用流動版優先的方法、適應性強的微服務架構和雲端支援框架來建立，專為滿足馬來西亞金融市場的複雜需求而設計，從而提升投資者服務和基金會計能力。

KFintech 會繼續保持高速增長軌跡，在東南亞市場、中東和加拿大進行擴張，同時鞏固其在印度的市場領導地位。公司會繼續致力整合尖端技術並優先考慮戰略市場機會，引領全球資本市場的創新。

SOURCE KFin Technologies Limited