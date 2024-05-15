KIIT 在 2024 年度泰晤士高等教育年輕大學排名中成績攀升
15 5月, 2024, 20:51 CST
印度布巴內什瓦爾2024年5月15日 /美通社/ -- 每年一度的泰晤士高等教育年輕大學排名 (Times Higher Education Young University Rankings) 今天公佈。KIIT Deemed to be University 在學術排名方面取得顯著成就，於 2024 年度泰晤士高等教育年輕大學排名中躍升至印度第 11 位，這項成就證明了 KIIT 在高等教育領域不斷進步和追求卓越的決心。
KIIT Deemed to be University 成立僅 20 年，超越了許多歷史更悠久及更有影響力的院校，包括幾所印度理工學院。與其他已成為教育支柱長達半個世紀之久的院校相比，該大學的年輕更突顯這項成就的重要性。
在去年的排名中，KIIT 被列為全球第 151-200 位的組別。KIIT 的全球排名在今年大幅上升至第 168 位。今年的排名評估了全球 673 所大學，其中有 55 所來自印度，KIIT 排名在年輕大學的精英梯隊。泰晤士高等教育年輕大學排名特別列出了全球校齡 50 年或以下的最佳大學，並評估其核心任務：教學、研究、知識轉移和國際視野。
KIIT 的排名上升證明了其強大學術框架和創新教育實踐。該大學一直以來都以其充滿活力的教學方法獲得認可，這種方法不僅強調學術嚴謹性，還著重學生的全面發展。
KIIT 和 KISS 的教職員和學生和對創辦人 Achyuta Samanta 博士深表感謝。他具有遠見的領導力和奉獻精神，是對 KIIT 迅速崛起並在國內和國際層面產生重大影響的關鍵。
Samanta 博士評論這項成就時表示：「這個排名反映我們在追求學術卓越方面的不懈努力。在 KIIT，我們致力於提供世界一流的教育，培養學生成為全球領導者。」他亦就這項成就祝賀所有教師、教職員和學生。
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KIIT 公關部主任 Shradhanjali Nayak 博士
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SOURCE KIIT
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