KIIT 在 2024 年度泰晤士高等教育年輕大學排名中成績攀升

在去年的排名中，KIIT 被列為全球第 151-200 位的組別。KIIT 的全球排名在今年大幅上升至第 168 位。今年的排名評估了全球 673 所大學，其中有 55 所來自印度，KIIT 排名在年輕大學的精英梯隊。泰晤士高等教育年輕大學排名特別列出了全球校齡 50 年或以下的最佳大學，並評估其核心任務：教學、研究、知識轉移和國際視野。

KIIT 的排名上升證明了其強大學術框架和創新教育實踐。該大學一直以來都以其充滿活力的教學方法獲得認可，這種方法不僅強調學術嚴謹性，還著重學生的全面發展。

KIIT 和 KISS 的教職員和學生和對創辦人 Achyuta Samanta 博士深表感謝。他具有遠見的領導力和奉獻精神，是對 KIIT 迅速崛起並在國內和國際層面產生重大影響的關鍵。

Samanta 博士評論這項成就時表示：「這個排名反映我們在追求學術卓越方面的不懈努力。在 KIIT，我們致力於提供世界一流的教育，培養學生成為全球領導者。」他亦就這項成就祝賀所有教師、教職員和學生。

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SOURCE KIIT