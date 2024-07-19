KIIT-DU 十二名學生喜獲巴黎奧運會資格

KIIT 和 KISS 的創辦人 Achyuta Samanta 博士已向每名運動員宣布 7 萬盧比，鼓勵運動員在其領域精益求精，為國家帶來榮耀。

獲得名額的運動員包括：Amit Rohidas（男子曲棍球）、Kishore Kumar Jena（標槍比賽）；Parul Chaudhary（3000 米斜坡賽跑和 5000 米賽跑）；Priyanka（20 公里步行和馬拉松步行混合接力）；Annu Rani（標槍）；Jyothi Yarraji（100 米障礙賽）；Tajinderpal Singh Toor（推鉛球）；Abha Khatua（推鉛球）；Prachi（4x400 米接力）；Ankita（5000 米賽跑）；Paramjeet Singh Bisht（20 公里馬拉松步行混合接力）；Suraj Panwar（馬拉松比賽混合接力）。

KIIT & KISS 創辦人 Achyuta Samanta 博士在布巴內斯瓦爾舉行的特別節目上，對這讓人驕傲的團隊表示祝賀，表示：「您的辛勤工作和奉獻，將您帶到這個尊貴的舞台。」他宣布，每名運動員可獲得 7 萬盧比的現金支持。目前在歐洲不同國家的各個營地，所有 12 名玩家都以虛擬模式參加了此計劃。

Samanta 博士在通知媒體時表示，KIIT & KISS 是印度首個派出最多選手參加奧運會的組織。他還提到，KIIT & KISS 內誕生了 20 名奧林匹克運動員和 2 名殘奧運會運動員，他們代表印度參加過 2016 年里約奧運會，2020 年東京奧運會，並將代表印度參加 2024 年巴黎奧運會。他補充說，KIIT & KISS 對擁有 7 位 Arjuna 得獎者引以自豪。

「我們對 KIIT 的 12 名學生參加 2024 年巴黎奧運會深感高興，讓我們和國家引以為傲。發揮最大努力，並以您的成就閃耀。整個 KIIT & KISS 家庭都與您同在，為你加油，」他說。

SOURCE KIIT