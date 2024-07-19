KIIT-DU 十二名學生喜獲巴黎奧運會資格

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KIIT

20 7月, 2024, 02:21 CST

KIIT-KISS 創辦人宣佈每名運動員可獲得 70 萬盧比獎金

印度布巴內斯瓦爾2024年7月20日 /美通社/ -- 布巴內斯瓦爾的 KIIT Deemed to be University (KIIT-DU) 獲得重大成就，有 12 名學生成功取得資格參加 7 月 26 日開始的 2024 年巴黎奧運會，為此大學帶來驕傲與喜悅。

KIIT 是第一間在印度所有大學中，派出最大運動員陣容的大學。

KIIT-KISS Dr Achyuta Samanta (third from left) addressing the media in Bhubaneswar, India on July 18 at the felicitation function for 12 students who have qualified for Paris Olympics 2024. The Founder is flanked by Gaganendu Dash, Director General, Sports & Yoga, KIIT-DU (from left); Sanjaya Kumar Garnaik, Chief Athletic Coach; Prof. Saranjit Singh, Vice Chancellor, KIIT-DU and Prof. Jnyana Ranjan Mohanty, Registrar, KIIT-DU
KIIT-KISS Dr Achyuta Samanta (third from left) addressing the media in Bhubaneswar, India on July 18 at the felicitation function for 12 students who have qualified for Paris Olympics 2024. The Founder is flanked by Gaganendu Dash, Director General, Sports & Yoga, KIIT-DU (from left); Sanjaya Kumar Garnaik, Chief Athletic Coach; Prof. Saranjit Singh, Vice Chancellor, KIIT-DU and Prof. Jnyana Ranjan Mohanty, Registrar, KIIT-DU

KIIT 和 KISS 的創辦人 Achyuta Samanta 博士已向每名運動員宣布 7 萬盧比，鼓勵運動員在其領域精益求精，為國家帶來榮耀。 

獲得名額的運動員包括：Amit Rohidas（男子曲棍球）、Kishore Kumar Jena（標槍比賽）；Parul Chaudhary（3000 米斜坡賽跑和 5000 米賽跑）；Priyanka（20 公里步行和馬拉松步行混合接力）；Annu Rani（標槍）；Jyothi Yarraji（100 米障礙賽）；Tajinderpal Singh Toor（推鉛球）；Abha Khatua（推鉛球）；Prachi（4x400 米接力）；Ankita（5000 米賽跑）；Paramjeet Singh Bisht（20 公里馬拉松步行混合接力）；Suraj Panwar（馬拉松比賽混合接力）。 

KIIT & KISS 創辦人 Achyuta Samanta 博士在布巴內斯瓦爾舉行的特別節目上，對這讓人驕傲的團隊表示祝賀，表示：「您的辛勤工作和奉獻，將您帶到這個尊貴的舞台。」他宣布，每名運動員可獲得 7 萬盧比的現金支持。目前在歐洲不同國家的各個營地，所有 12 名玩家都以虛擬模式參加了此計劃。 

Samanta 博士在通知媒體時表示，KIIT & KISS 是印度首個派出最多選手參加奧運會的組織。他還提到，KIIT & KISS 內誕生了 20 名奧林匹克運動員和 2 名殘奧運會運動員，他們代表印度參加過 2016 年里約奧運會，2020 年東京奧運會，並將代表印度參加 2024 年巴黎奧運會。他補充說，KIIT & KISS 對擁有 7 位 Arjuna 得獎者引以自豪。

「我們對 KIIT 的 12 名學生參加 2024 年巴黎奧運會深感高興，讓我們和國家引以為傲。發揮最大努力，並以您的成就閃耀。整個 KIIT & KISS 家庭都與您同在，為你加油，」他說。

SOURCE KIIT

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