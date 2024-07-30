KIIT DU 榮獲聯合國經濟及社會理事會特別諮商地位

在另一項發展中，KIIT 已與聯合國志願人員組織 (UNV) 簽署諒解備忘錄。這項合作為 KIIT DU 的學生提供與聯合國各機構合作的非凡機會，以「國立大學聯合國志願人員」的身份，參與聯合國機構內各種發展計劃。這些機會將為 KIIT 學生提供在國際發展方面的寶貴專業經驗，以適當的津貼支援他們塑造未來的職業路向。這是南亞私立大學中首個此類型的計劃。

無獨有偶，促進國際關係和外交方面的全球領導機構美國青年政治領袖協會 (ACYPL) ，也宣布與卡林加社會科學學院 (KISS) 和 KIIT 的歷史性合作。KISS 是 KIIT 的姊妹學校。在美國國務院和眾多其他合作夥伴的堅定支持下，美國和全球 129 個國家和地區的 8,900 多名領導人參加了我們這個深具啟發性的交流計劃。

傑出校友包括印度總理 Narendra Modi、美國參議院共和黨領袖 Mitch McConnell、美國交通部部長 Pete Buttigieg、北卡羅萊納州長 Roy Cooper、伊利諾州州長 JB Pritzker、夏威夷眾議員 Tulsi Gabbard 和南卡羅萊納州前州長 Nikki Haley，說明了 ACYPL 在國際關係和領導上具有悠久而深遠的影響。

KIIT & KISS (https://achyutasamanta.com/) 創始人 Achyuta Samanta 博士高興地表示，KIIT 是印度唯一獲得 UN ECOSOC 特別諮商地位的專業/技術大學，令他尤其驕傲。而且在印度，奧里薩的 KIIT 和 KISS 都很榮幸獲得這項殊榮。他提及 KISS 已於 2015 年獲得 UN ECOSOC 特別諮商地位，並持續至今。

他還表示 KIIT 是南亞唯一獲得 UNV 身份的大學，為學生提供開拓視野的實習體驗。他補充很榮幸 KIIT 能與 ACYPL 合作，讓世界各地的政治外交官和領導人可來訪 KIIT & KISS，並提供實習計劃。

SOURCE KIIT