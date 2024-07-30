KIIT DU 榮獲聯合國經濟及社會理事會特別諮商地位

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KIIT

31 7月, 2024, 00:23 CST

印度布巴內什瓦爾2024年7月31日 /美通社/ -- KIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in/) 榮獲聯合國經濟及社會理事會 (UN ECOSOC) 頒發優越的特別諮商地位，表揚大學對可持續發展目標 (SDG) 的重大貢獻。在全球共計 476 份申請中，只有包括 KIIT DU 在內的 19 家機構獲選得到此項殊榮。KIIT 在 2024 年 7 月 23 日於紐約聯合國總部舉行的 UN ECOSOC 管理層會議上獲授予該地位。

這項肯定突顯了 KIIT 對聯合國 2030 年議程和可持續發展目標的堅定承諾。榮獲特別諮商地位是 KIIT 重要的里程碑，使 KIIT 躋身於全球獲此殊榮的優秀大學之列。

KIIT Deemed to be University
KIIT Deemed to be University

在另一項發展中，KIIT 已與聯合國志願人員組織 (UNV) 簽署諒解備忘錄。這項合作為 KIIT DU 的學生提供與聯合國各機構合作的非凡機會，以「國立大學聯合國志願人員」的身份，參與聯合國機構內各種發展計劃。這些機會將為 KIIT 學生提供在國際發展方面的寶貴專業經驗，以適當的津貼支援他們塑造未來的職業路向這是南亞私立大學中首個此類型的計劃。

無獨有偶，促進國際關係和外交方面的全球領導機構美國青年政治領袖協會 (ACYPL) ，也宣布與卡林加社會科學學院 (KISS) 和 KIIT 的歷史性合作。KISS 是 KIIT 的姊妹學校。在美國國務院和眾多其他合作夥伴的堅定支持下，美國和全球 129 個國家和地區的 8,900 多名領導人參加了我們這個深具啟發性的交流計劃。

傑出校友包括印度總理 Narendra Modi、美國參議院共和黨領袖 Mitch McConnell、美國交通部部長 Pete Buttigieg、北卡羅萊納州長 Roy Cooper、伊利諾州州長 JB Pritzker、夏威夷眾議員 Tulsi Gabbard 和南卡羅萊納州前州長 Nikki Haley，說明了 ACYPL 在國際關係和領導上具有悠久而深遠的影響。

KIIT & KISS (https://achyutasamanta.com/) 創始人 Achyuta Samanta 博士高興地表示，KIIT 是印度唯一獲得 UN ECOSOC 特別諮商地位的專業/技術大學，令他尤其驕傲。而且在印度，奧里薩的 KIIT 和 KISS 都很榮幸獲得這項殊榮。他提及 KISS 已於 2015 年獲得 UN ECOSOC 特別諮商地位，並持續至今。

他還表示 KIIT 是南亞唯一獲得 UNV 身份的大學，為學生提供開拓視野的實習體驗。他補充很榮幸 KIIT 能與 ACYPL 合作，讓世界各地的政治外交官和領導人可來訪 KIIT & KISS，並提供實習計劃。

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