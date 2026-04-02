Kinaxis 獲得 2026 年 Gartner 魔力象限報告評選為供應鏈規劃領導者

供應鏈運作正從固定週期的批次規劃，轉向不間斷的即時運行，組織需要能跟上變化節奏的協調能力。Kinaxis 以 AI 驅動的平台 Maestro™ 應對這項挑戰，一站式涵蓋 S&OP、需求、供應、庫存、生產規劃與排程。Maestro 以共用的並行模型為基礎，結合確定性自動化與可組合的代理式 AI，讓從中型企業到全球大型組織，都能在全球規模下果斷決策。

Kinaxis透過擴充的 Maestro Agents、Maestro Agent Studio 及統一的資料基礎，可在受控的環境中支援「可重複執行」與「自適應推理」。這些技術進步得益於與 Databricks 等策略夥伴的整合，以及與企業生態系統中多家頂尖軟體業者的合作。Kinaxis 持續壯大的智慧財產權布局也印證了其創新動能，包括近 90 項全球已核准的專利，另有大量專利正於多國審查中，其中約 45%專注於 AI／ML，突顯 Kinaxis 對智慧型供應鏈協同的長期投資。

《2026 年 Gartner® Magic Quadrant™供應鏈規劃解決方案》離散製造與流程製造報告可在此下載。

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注意事項：

[1] Gartner，《2026 年 Magic Quadrant™供應鏈規劃解決方案——流程工業》(2026 Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions for Process Industries)

Gartner，《2026 年 Magic Quadrant™供應鏈規劃解決方案——離散工業》(2026 Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions for Discrete Industries)

Gartner，《Magic Quadrant™供應鏈規劃解決方案》(Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions )，2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025年

Gartner，《Magic Quadrant™供應鏈記錄規劃系統》(Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record)，2014 年、2016 年、2018 年

Gartner，《Magic Quadrant™差異化銷售與營運規劃系統》(Magic Quadrant for Sales and Operations Planning Systems of Differentiation)，2019 年、2017 年、2015 年

Gartner 不為其出版物中描述的任何公司、廠商、產品或服務背書，也不建議技術使用者僅選擇評等最高或其他稱號的廠商。Gartner 出版物包含 Gartner 商業與技術洞察組織的意見，不應視為事實的陳述。Gartner 不對本刊物提供任何明示或默示的保證，包括任何適銷性或特定用途適用性的保證。

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關於 Kinaxis

Kinaxis 是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。Kinaxis 由 AI 賦能的強大供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的各個環節。Kinaxis 深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今瞬息萬變的市場環境所需的靈活性和可預測性。欲了解更多資訊，請造訪 kinaxis.com 或關注 LinkedIn。

SOURCE Kinaxis