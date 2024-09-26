KIWI design在Meta Connect 2024大會上發佈「Made For Meta」產品

KIWI design首席執行官Ray表示：「我們的目標是為XR愛好者提供水平最高的沉浸式體驗。我們很高興推出這些新產品，它們體現了我們對質量和創新的堅定承諾。」

自成立以來，KIWI design以打造對用戶友好和可靠的XR配件而聞名，廣受消費者好評。此次公告涵蓋其旗艦產品的升級版，承諾為用戶提供更加舒適和愉悅的體驗。

隨著 KIWI design的不斷前進，該公司始終致力於達成其使命：「在每個XR瞬間引領舒適與沉浸」。在Meta Connect大會上發佈這些新產品，是朝著這一目標邁出的重要一步，該公司很高興繼續為XR社區帶來創新。

有關KIWI design的更多信息，請訪問其官方網站，並在Facebook、Instagram、X、YouTube和TikTok上關注KIWI design。

https://www.kiwidesign.com/

https://www.facebook.com/KIWIdesignOfficial

https://www.instagram.com/kiwidesignins/

https://x.com/KIWIdesign_shop

https://www.youtube.com/channel/UCOzFWarIschBuBfNz01Oucw

https://www.tiktok.com/@kiwidesign_official

SOURCE KIWI design