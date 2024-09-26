KIWI design在Meta Connect 2024大會上發佈「Made For Meta」產品

26 9月, 2024, 15:43 CST
加州門洛帕克2024年9月26日 /美通社/ -- 作為高品質XR（擴展現實）配件領域的領先創新者，KIWI design自2023年以來已成功將兩款產品納入「Made For Meta」計劃。KIWI design受邀參加Meta Connect 2024大會，並在這場大會上展示了三款新的「Made For Meta」產品。這些創新產品配備了重大升級，旨在提升XR愛好者的沉浸式體驗。根據其官方社交媒體公告，更多產品將在第四季度發佈。
隨著「Made For Meta」系列的推出，KIWI design繼續在XR配件市場中樹立標桿。每款產品在設計時都充分考慮了用戶反饋，確保每個細節都能帶來更加愉悅和引人入勝的XR體驗。
KIWI design首席執行官Ray表示：「我們的目標是為XR愛好者提供水平最高的沉浸式體驗。我們很高興推出這些新產品，它們體現了我們對質量和創新的堅定承諾。」
自成立以來，KIWI design以打造對用戶友好和可靠的XR配件而聞名，廣受消費者好評。此次公告涵蓋其旗艦產品的升級版，承諾為用戶提供更加舒適和愉悅的體驗。
隨著 KIWI design的不斷前進，該公司始終致力於達成其使命：「在每個XR瞬間引領舒適與沉浸」。在Meta Connect大會上發佈這些新產品，是朝著這一目標邁出的重要一步，該公司很高興繼續為XR社區帶來創新。
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SOURCE KIWI design
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