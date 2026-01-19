KKCG Maritime 擬向Ferretti S.p.A.發起自願有條件部分公開收購要約

要約在股票流動性偏低的背景下，為股東提供每股 3.50 歐元變現其部分投資的機會，較不受干擾的市場價格具顯著溢價

KKCG Maritime擬將其於Ferretti的持股比例由 14.5% 增加至 29.9%

要約反映 KKCG Maritime對支持Ferretti的發展與增長方面的積極承諾

米蘭、香港和布拉格2026年1月19日 /美通社/ -- KKCG Maritime今天宣佈，擬向Ferretti S.p.A.發起自願有條件部分公開收購要約 ，以收購最多52,132,861 股Ferretti S.p.A.（「Ferretti」）的股份，藉此將其於Ferretti股本中的持股比例由 14.5% 增加至 29.9%。要約完成後，KKCG Maritime擬於Ferretti下屆股東週年大會，行使其高持股量股東的權利，支持其建議的董事獲提名人當選。

KKCG Maritime 為 KKCG 之全資附屬公司，KKCG 為一間歐洲投資及創新集團，由企業家兼慈善家 Karel Komárek 創辦，以自身資本進行投資、並秉持長期及負責任的投資方針，專注於多個行業及地域的創新與可持續增長。集團自2023年Ferretti於米蘭泛歐交易所上市以來，一直為其股東。此次發起要約，旨在於股票流動性偏低的背景下，一方面增加其持股比例，另一方面亦為其他股東提供變現其部分投資的機會。此次要約並非以Ferretti股份除牌為目的，且不會導致KKCG Maritime 的持股比例超過 30%，因此不會觸發意大利及香港法規下之強制性全面收購要約。

KKCG創辦人兼主席 Karel Komárek先生表示：「此次要約反映我們有意在Ferretti的長期投資基礎上，進一步支持其未來增長與發展。我們一貫以積極投資的方式創造價值，重點在於積極參與企業管治、具經驗的管理團隊以及長期的策略承諾。我們將憑藉既有的專業能力，在當前全球行業變動下，支持Ferretti把握其有機及非有機的增長機遇。」

根據要約條款，參與要約股東將就每股股份收取3.50歐元的現金代價（相當約 31.71 港元[1]），並以附息基準計算。要約代價較2025年12月11日於米蘭泛歐交易所錄得的不受干擾官方價格（即 Ferretti 最大股東近期開始一系列股份收購前的最後一個交易日）溢價21.3%，亦較同日於香港聯交所錄得的不受干擾收市價溢價21.9%。要約最高總值為182,465,014歐元。倘提交至要約的股份數目超過最高股份數目，則將對所提交股份採用按比例方法，據此，KKCG將按全體股東提交至要約的股份的相同比例，向每位接納要約的股東收購其所提交的股份。

此次要約須受限於一般性及監管條件。要約文件將提交予意大利及香港的相關監管機構審閱，並將按照適用法規的規定予以刊發。

更多資料將依照監管要求於以下網站提供：www.kkcg.com/maritime

編輯垂注： 1. 根據截至 2026 年 1 月 16 日（即本通告日期前的最後一個完整交易日）的參考匯率，即 1 歐元兌9.0613港元，資料來源：歐洲中央銀行。

關於 KKCG

KKCG是一間投資及創新集團，業務覆蓋娛樂、能源、科技、房地產等多個領域。集團由企業家、投資者及慈善家 Karel Komárek 創辦，旗下各投資組合公司於40個國家，合共僱用逾16,000名員工，管理資產總值超過 100 億歐元。

KKCG的主要業務包括（但不限於）：跨國彩票營運商Allwyn、從事傳統及可再生能源生產與供應的MND Group、全球IT 顧問和軟件開發公司Aricoma與Avenga，以及KKCG Real Estate Group。

KKCG業務遍佈多個大洲，旗下企業透過善用集團的資產、網絡及行業洞察，推動盈利增長及可持續的長遠發展。KKCG 致力於支持其業務所在的社區，並積極為社會作出貢獻。

