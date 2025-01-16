「Knowledge Capital『 超』 未來大會」在大阪梅北地區舉行

- 傳承學習、知識、創新的基因，慶祝Knowledge Capital運營12週年

- 70位來自不同年代和職位的人士齊聚一堂，參與討論

日本大阪2025年1月16日 /美通社/ -- 值此運營十二週年之際，Knowledge Capital Association作為一家通過交流各種知識來創造新價值的重要機構，邀請了70位一直支持並配合其活動的利益攸關方參加了2024年在大阪舉辦的「Knowledge Capital『 超』未來大會」。在梅北（*）這個被譽為「知識之站」的重點再開發區，Knowledge Capital介紹了其當前的規劃。此次活動為跨代際、跨職位思想交流搭建了一個平台，實現了「通過全員參與創造多維價值」的宗旨。

（*）如需瞭解梅北的詳細信息，請訪問大阪市官方網站：

https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/en/overview/policies_and_measures/umekita.html

圖片：https://x.gd/3xHGW

會議要點：

——Knowledge Capital的當前目標

會議開場，總製作人野村卓也(Takuya Nomura)闡述了Knowledge Capital的宗旨，即「通過全員參與創造多維價值」。該宗旨彰顯了在這個日新月異的時代，「我們也應不斷發展和創新」的理念。我們不僅要吸引參會者加入，還要跨越種種障礙，與更廣泛的人群合作，「我們的目標是創造多維價值」。

——追尋梅北的記憶

野村講述了Knowledge Capital的起源和梅北地區的歷史。梅北過去是一個貨運站，是通往亞洲的門戶，再往前追溯，還曾是名校雲集的教育片區。正是基於這些歷史底蘊，Knowledge Capital才得以成立，成為「一個通過交流各種知識來創造新價值的場所」。他提到，Knowledge Capital的目標不僅僅是推動技術創新，更要激發各種思想和知識創新，這正如我們一直堅守的核心價值觀：「讓我們一起做有趣的事」所言。

——開放對話

來自大型企業、初創公司、學生群體、媒體行業、商工會議所、內閣府和國際企業的代表共計70人從各自的立場和視角發表了意見。他們討論了Knowledge Capital立志從大阪出發引領時代潮流的下一階段奮鬥主題，並介紹和討論了當前的行動計劃。

重建人才和物流中心

有人提議在「The Lab.」內設立一個永久國際區域，作為海外公司和公共機構在亞洲和日本推廣活動的場所。這引發了一場討論，即這一設想應在2025年大阪-關西世博會之前還是之後實現。隨後，以「實踐包容性價值創造」為主題，公佈了打造一個跨代際工作場所和一個強化交流功能的世博會的計劃。與會者提出了這樣的問題：雖然他們希望舉日本全國之力支持國際推廣活動，但缺乏能夠闡明「為何選擇大阪」作為出發點的人才。同時，參會的大學生強調，提供跨代際交流空間意義非凡，在這裡，無論是初高中生還是老年人，都可以提供新的視角，相互激勵。

重申大阪的商業樞紐地位

有人提議在大阪舉辦一場初創企業交流會並設立貿易展，展示和洽談新的產品和服務。受江戶時期（1603年-1867年）大阪堂島地區開始稻米期貨交易的歷史啟發，有人提出在「The Lab.」（全球最佳實驗室，人人參與，人人受益）內重振貿易展的想法，以提升大阪的經濟商業實力。野村最後表示，希望大家能發揚江戶時期後繁榮壯大的船場商人精神，為地區的發展和繁榮做出貢獻。

Knowledge Capital董事大野郁夫(Ikuo Ohno)對過去十一年來所有利益攸關方的支持表示感謝。他強調，跨代際的包容性參與一直都很重要，並指出這背後的驅動力其實就是「人」。如今大阪受到了全球矚目，他希望在未來5至10年與大家一起，從梅北出發，共同創造並傳播新的價值。最後，他宣佈活動圓滿落幕。

關於Knowledge Capital：https://kc-i.jp/en/know/

SOURCE Knowledge Capital Association