美國金瑞基金KraneShares推出全球人工智能ETF (代碼：AGIX)，助力投資者一鍵配置全球人工智能相關公司

紐約2024年7月19日 /美通社/ -- 美國金瑞基金資產管理公司Krane Funds Advisors, LLC（「KraneShares」）於2024年7月18日在納斯達克股票交易所（NASDAQ）推出KraneShares人工智能與科技ETF（股票代碼：AGIX）。

AGIX追蹤Solactive Etna通用人工智能（AGI）指數，該指數旨在追蹤美國及全球開發與應用通用人工智能技術公司。AGIX主要持有海外上市的二級市場AI相關公司股票，並可以部分配置如Open AI, Anthropic, Perplexity等一級市場AI公司股份。

該指數集中於三個關鍵AI受益領域：AI相關硬件半導體、AI基礎設施和AI應用。指數成分股基於每家公司和新一代人工智能技術的業務耦合度和業務可見度進行篩選，包涵對開發大語言模型（LLM）至關重要的半導體和數據中心公司，提供AI模型訓練和部署所需的雲計算和數據服務的公司，以及利用AI提高效率、降低成本和改善客戶體驗的軟件公司。該體系提供了從算力基礎到各行業實際應用的AI價值鏈全面覆蓋。

KraneShares首席投資官Brendan Ahern表示：「AGIX旨在投資從硬件、基礎設施到應用的AI價值鏈」。「生成式AI有望在各行各業每年增加數萬億美元的價值，成為全球經濟的變革力量，而AGIX為投資者提供了一站式全面參與這一技術革命價值創造的工具。」

KraneShares高級投資策略師Derek Yan, CFA表示：「隨著生成式AI技術的成熟，AI應用將得到爆發式的發展。麥肯錫公司預測生成式AI在2030到2060年間將有潛力使高達50%的現有工作自動化，並在各領域為消費者所運用。AGIX旨在追蹤推動這一科技革命的前沿公司。」

有關KraneShares人工智能與科技ETF（股票代碼：AGIX）的更多信息，請訪問：https://kraneshares.com/agix/ 或咨詢您的投資顧問。

關於KraneShares

美國金瑞基金（KraneShares）是一家總部位於紐約的資產管理公司，旗下擁有涵蓋全球各市場與資產類別的投資基金產品。基於公司及其合作夥伴的投資研究，KraneShares發現並提供獨特的資本市場機會。我們認為投資者應擁有高效且公開透明的投資工具以配置各資產類別。公司成立於2013年，服務於全球的機構和金融專業人士。公司是聯合國支持的責任投資原則（UN PRI）簽署者。

在投資前，請仔細考慮基金的投資目標、風險因素、費用和開支。這些以及其他信息可以在基金的完整和簡要招股說明書中找到，您可以通過訪問：https://kraneshares.com/agix/ 獲取。投資前請仔細閱讀招股說明書。

風險披露：

投資涉及風險，包括可能的本金損失。不能保證基金將實現其既定目標。指數不受基金管理，不包括費用影響。不能直接投資於指數。

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基金面臨非美國發行人風險，這些風險可能比投資於美國發行人的流動性更低，政府監管和監督更少，通常適用不同的投資者保護標準，並且非美國國家的經濟不穩定。

大盤股公司可能難以快速適應，影響其與小公司相比增長，尤其是在擴張時期。這可能導致股票回報低於投資於小型和中型公司的回報。除了投資的正常風險外，投資於小型公司的投資通常表現出較高的波動性。

大量基金股份由單一股東或少數股東持有。這些股東的贖回可能損害基金表現，尤其是在市場下跌時，導致以不利價格進行被迫出售、增加成本，並對剩餘股東產生不利稅務影響。

基金可能投資於衍生品，這些衍生品通常比其他投資更具波動性，可能放大基金的收益或損失。衍生品（即期貨/遠期合約、掉期和期權）是一種從基礎資產表現中獲得價值的合同。衍生品的主要風險在於資產市場價值和衍生品的變化可能不成比例，有些衍生品可能存在無限損失的潛力。衍生品還面臨流動性和交易對手風險。基金面臨流動性風險，意味著某些投資可能難以在合理的時間和價格購買或出售。如果這些證券的交易量較大，可能無法啟動交易，這可能導致基金遭受損失。交易對手風險是指在交易對手未能進行必要支付或不遵守衍生品條款時的損失風險。

外國貨幣的波動可能對國內貨幣價值產生不利影響。基金可能投資於首次公開募股（IPO）。IPO發行的證券沒有交易歷史，有關公司的信息可能僅在有限的時間內可用。此外，IPO發行的證券價格可能高度波動。此外，隨著基金規模的增加，IPO對基金表現的影響通常會減小。基金是新基金，目前尚無大量流通股份。如果基金規模不增長，其面臨的風險將比較大基金更高，包括其股份的買賣價差更大，以溢價或折價交易的可能性更高，清算和/或交易暫停。投資重點狹窄的投資通常表現出較高的波動性。基金的資產預計將集中於一個行業、市場或集中度組，程度上取決於基礎指數的集中度。該集中度的證券或期貨可能對市場發展作出類似反應。因此，基金可能因該集中度的不利事件而遭受損失。AGIX為非多元化基金。

ETF股份在交易所以市場價格（而非資產淨值，NAV）買賣，不能單獨從基金贖回。然而，某些授權經紀交易商（授權參與者）可以以非常大的申購/贖回單位以NAV直接贖回股份。顯示的回報不代表您在其他時間交易股份時獲得的回報。股份可能在二級市場上以溢價或折價交易。經紀佣金將減少回報。從2020年12月23日開始，市場價格回報基於ETF股份的官方收盤價，或者，如果沒有官方收盤價，則基於ETF計算當前每股NAV時的全國最佳買賣報價（「NBBO」）中點。在此日期之前，市場價格回報基於買賣價中點。NAV基於美國東部時間下午4:00的價格計算。

KraneShares ETF和KFA Funds ETF由SEI Investments Distribution Company（SIDCO），1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA 19456分銷，SIDCO與Krane Funds Advisors, LLC，基金投資顧問或任何子顧問無關。

SOURCE KraneShares