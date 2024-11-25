KryptoGO讓企業輕鬆進入 Web3，無需開發即可提供加密貨幣支付服務

自行開發一個安全的多鏈加密貨幣錢包面臨眾多挑戰，企業不僅要處理嚴格的安全措施，還需要保持交易速度的穩定性，同時控制高昂的開發與運營成本。根據近期 PwC 的全球 CEO 調查，安全問題、監管風險和運營復雜性，都是企業在採用數位資產解決方案時遇到的主要障礙。Coinbase也指出，87%的《財富》500強企業高層認為，缺乏清晰的法規是他們進行數位資產投資的主要挑戰。KryptoGO的WaaS解決方案正是針對這些問題，通過提供可輕鬆整合的白牌錢包服務，幫助企業確保高效的運行效能與合規性。

競爭優勢：交易速度提升與交易費用最小化

KryptoGO不僅解決了安全和監管問題，更從技術方面進一步提高了企業的競爭力。透過多次基準測試和性能評估，KryptoGO 成功優化了交易速度並減少交易費用。在TRON區塊鏈上，KryptoGO的交易通知速度可達1.2秒，並且將交易手續費降低了至少20%，這些優勢來自 KryptoGO 團隊在區塊鏈開發和數據索引優化上的深厚專業。這些技術創新確保了 KryptoGO 提供比其他錢包更快、更高效且更穩定的交易體驗。

成功案例：為 Ocean Wallet 打造出市場領先的加密錢包

Ocean Wallet 是KryptoGO 在企業加密貨幣白牌錢包客製解決方案的成功案例之一。在短短兩個月內，Ocean Wallet成功推出功能齊全、具競爭力的加密貨幣錢包，且無需聘請任何開發人員。憑藉KryptoGO高彈性的解決方案，Ocean Wallet能夠根據其目標市場的需求，專注於TRON生態系統中的穩定幣支付，實現了快速進入市場、提供無縫的加密支付體驗，且最大限度地降低了開發成本。

建構加密貨幣支付的未來

對於希望快速進入Web3領域的企業來說，一個客製化的錢包解決方案是關鍵。KryptoGO的錢包即服務（WaaS）使企業能夠以最少的開發資源快速導入加密貨幣支付。若您也希望像 Ocean Wallet 一樣，利用 KryptoGO 提供的解決方案迅速進入 Web3 領域，並提升您的業務競爭力，立即與我們聯繫，或前往 www.kryptogo.com，探索更多可能。

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SOURCE KryptoGO