LAMH攜手石基重新定義奢華賓客體驗

曼谷2024年5月7日 /美通社/ -- Luxury Atelier Maison Happiness（LAMH）欣然推出了一項開創性的商業模式，旨在提高盈利能力，促進收入增長，並為奢侈品行業樹立新的標竿。在Deepak Ohri高瞻遠矚的領導下，LAMH將徹底改寫奢侈品體驗，使之與人類精神相契合，創造可觀的經濟效益，並獲得客戶的認可。

隨著酒店業不良資產的顯著增加，LAMH已成為應對這一挑戰的重要解決方案。它從專業角度將定制體驗與感知相結合，不僅重新定義了奢華概念，還大大提升了企業的房地產價值。

LAMH的戰略重心在於提升盈利能力，增強收入流，引領行業創新潮流，最大限度地提高每間客房的收益和利潤，以及按照品牌願景明顯改善賓客體驗。

Deepak Ohri表示：「LAMH提供『從想法到落地』的完整解決方案。我們扮演著導航系統和戰略指南的角色，專注於實現每間客房利潤的最大化，引領奢侈品企業組織邁向卓越之路。」

該公司圍繞客戶反饋、數據分析和戰略行動制定戰略，發現並解決阻礙業務增長的主要問題。通過深入洞察和滿足客戶的獨特需求和期望，並結合石基的綜合技術解決方案——包括PMS、POS和賓客智能平台——LAMH將全面提升從賓客互動到運營效率等各個環節的奢華體驗，同時確保每項業務保持其獨特的精髓。

LAMH Studio作為該公司的另一大亮點，其服務旨在幫助酒店打造卓越的新美食概念/體驗。LAMH遵循嚴格的卓越和創意標準，提供從概念開發到菜單設計的全方位餐飲體驗，並借助石基的餐飲創新解決方案，確保客戶互動順暢無阻。LAMH Studio還通過定制化餐廳設計脫穎而出，充分展現了每個品牌的獨特魅力和理念。

Deepak Ohri表示：「我在奢華品行業深耕三十餘載，深知真正吸引並留住獨具慧眼的顧客的關鍵所在。在這個競爭激烈的領域，要想脫穎而出，我們必須勇往無前、獨樹一幟且時刻保持旺盛的創造力。這意味著我們需要提供無與倫比的體驗，不僅要滿足顧客的期望，更要超越他們的預期，讓他們不僅願意光顧一次，更期待多次回訪。我們的目標不僅僅是提供奢華品，更是精心打造一場場令人難以忘懷的旅程，深刻觸動顧客對專屬服務和精致細節的渴望與追求。」

石基亞太及中東地區高級副總裁Nikkie Singh分享道：「我們很高興能與LAMH合作。我們將把LAMH的定制服務與石基以客為先的技術——包括面向豪華酒店行業的雲PMS系統——完美融合，將客戶體驗提升到前所未有的卓越水平。此次合作彰顯了我們共同致力於創新和引領豪華酒店業未來的決心，力求讓每一次的互動都成為難忘的回憶，推動真正的變革。」

LAMH將為酒店業主/投資者和管理公司提供咨詢/顧問服務，旨在提高每間入住客房的收入和利潤率，並推動餐飲理念的持續發展。

關於LAMH：

Luxury Atelier Maison Happiness（LAMH）是豪華酒店行業的佼佼者，專注於提供創新解決方案，以提升盈利能力和實現卓越運營。LAMH在泰國和美國設有辦事處，與機構投資者和物業業主合作，旨在優化每間可用客房的收入，從而提高整體財務業績。作為一家將想法變成現實的公司，LAMH的創新餐飲理念有助於提高TRevPAR（每間可用客房總收入）。通過將品牌形象與市場期望相結合，LAMH能夠確保酒店業主、機構投資者和酒店管理公司實現可持續的財務增長，並在全球市場中佔據有利的競爭地位。

關於石基

石基是一家跨國技術公司，致力於為酒店、餐飲、零售和娛樂行業的企業公司提供軟件解決方案和服務。其業務範圍涵蓋酒店技術平台、酒店物業管理解決方案、餐飲和零售系統、支付網關、數據管理、水療和活動管理、在線聲譽管理、在線分銷等多個領域。作為一家酒店網絡解決方案提供商，石基自1998年成立以來，已在全球31個國家設立了80多個子公司和品牌，擁有5000多名員工，為91000多家酒店、20萬家餐廳以及60萬家零售店提供服務。

SOURCE Luxury Atelier Maison Happiness