置地廣塲「LANDMARK Perpetual Week」盛大開幕 展現無與倫比的製錶工藝

「LANDMARK Perpetual Week」將會展示各品牌匠心之作，一同欣賞精湛的製錶工藝，包括其2024 最新高級腕錶：朗格的 RICHARD LANGE TOURBILLON「Pour le Mérite」、BVLGARI 的 Serpenti Spiga High Jewellery 雙螺旋腕錶 、蕭邦的 L.U.C XPS Forest Green 腕錶、法穆蘭的 Long Island Evolution Giga Tourbillon、宇舶錶的 Big Bang Unico橙色陶瓷腕錶、積家的 Reverso Tribute Duoface Tourbillon翻轉系列雙時區陀飛輪腕錶、沛納海的Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa 45毫米體驗版PAM01405腕錶及江詩丹頓的江詩丹頓Overseas鏤雕超薄萬年曆腕錶。

各大品牌亦會舉辦一系列專業大師班及工作坊，為錶迷提供寶貴機會探索非凡的鐘錶製作工藝和獨特的美學藝術風格。此外，各品牌亦會舉辦奢華時計大師班，讓錶迷貼近各品牌的悠長歷史和歷代傳承的精細工藝，深入解析高級鐘錶的秘密。

參觀者更可參加由置地廣塲及著名鐘錶專家兼有「鐘錶教授」之稱的陳楷遜先生主持的尊貴大師班，令他們於鐘錶世界的獨特旅程更完整。三場獨家大師班將接受預先登記，包括「現今腕錶收藏概況」、「2024年的腕錶市場回顧」，另外，品牌蕭邦亦會向大家講解「第三方認證的重要性」，讓參觀者有機會深入了解鐘錶的精湛工藝。他們可直接向領域中的頂尖人才學習，擴闊他們對鐘錶收藏的知識，全面掌握業界概況和趨勢，並了解鐘錶認證的重要性。

入場和大師班均需預先登記，大師班人數有限，先到先得。如欲了解更多關於 「LANDMARK Perpetual Week」的資訊，請瀏覽官方網站和置地廣塲的社交媒體平台。

如欲瞭解置地廣塲的活動詳情、接收最新消息或登記參加即將舉辦的精彩活動，請即登上 www.landmark.hk 訂閱置地廣塲的電子通訊，或追蹤置地廣塲的 Facebook （www.facebook.com/landmark.hk）或 Instagram（www.instagram.com/landmarkhk），同時在 Instagram 上搜尋 「landmarkhk」。亦可關注置地廣塲的微信帳號「hklandmark」，小紅書帳號「香港置地廣塲 LANDMARK」和微博專頁 www.weibo.com/landmarkhk。

編輯說明：

有關置地廣塲 「 LANDMARK Perpetual Week 」高清相片，請於此連結下載。

品牌活動詳情：

朗格 A. Lange & Söhne Meet our Master Watchmaker 9月11 – 15 日 上午10時 – 晚上7時 經典製錶元素，以及精密的複雜功能中均展露了朗格的傳統製錶工藝的精深造詣。擁有朗格腕錶，不僅代表您獲得了一枚卓越的時計，而且還擁有了耗時數小時才完成的精湛製錶工藝品。我們誠意邀請您與朗格製錶大師會面，探索精密製錶的奧妙及各大時計系列的複雜功能。 請電郵至 [email protected] 或 致電 （852）2462 2538預約 BVLGARI 透過虛擬體驗探索 BVLGARI 製錶廠 2024年9月10日至14日 上午11時至晚上7時 BVLGARI誠摯邀請您透過虛擬遊覽，參觀位於瑞士的製錶工坊，見證品牌獨特的意式美學與瑞士製錶工藝。 預約請致電 （852）2523 8057 蕭邦Chopard 探索 Chopard 腕錶工藝精粹 2024年9月10日至15日 時段一：下午12時至1時

時段二：下午2時至3時

時段三：下午3時至4時 於蕭邦置地太子旗艦店鑑賞蕭邦2024作品，與我們一起發掘品牌精臻的匠心之作，探索各款臻品無與倫比的精湛技藝。 請電郵至 [email protected] 預約

法穆蘭 Franck Muller Franck Muller 馬賽克工作坊：金田涼子瑞龍限量版 2024年9月11至15日 時段一：下午12時至1時半

時段二：下午2時至3時半

時段三：下午4時至5時半

時段四：下午5時半至7時 以 FRANCK MULLER全新Cintré Curvex 金田涼子龍年限量版腕錶為靈感，與日本藝術家金田涼子筆下的可愛俏皮瑞龍為主軸，創作出藝術與生活交融的馬賽克作品。 按此預約

名額有限，先到先得 積家 Jaeger-LeCoultre 製錶大師班 2024年9月11至15日 時段一：下午12時15分至1時

時段二：下午1時15分至2時

時段三：下午3時15分至4時

時段四：下午4時15分至5時

時段五：下午5時15分至晚上6時

時段六：晚上6時15分至7時 將自我沉浸在時光理論及時間測量的原理。您將可組裝822型機械機芯，為Reverso翻轉系列腕錶賦予生命。大師班需時25分鐘，參加者將踏入製錶藝術之路，在我們的製錶大師指導下，組裝機械機芯的組件。 按此預約

名額有限，先到先得

沛納海 Panerai 沛納海私人腕錶工作坊 2024年9月11至14日 時段一：下午12時30分至1時30分

時段二：下午3時30分至4時30分

時段三：下午5時至6時

時段四：晚上6時30分至7時30分 誠邀你參加在太子大廈專門店舉行的沛納海私人腕錶工作坊，由鐘錶培訓師帶領你體驗製錶工藝，並鑑賞最新腕錶作品。 賓客可攜同一位朋友出席。請於指定網站上預約。名額有限，先到先得。 按此預約

名額有限，先到先得 江詩丹頓 Vacheron Constantin 運動腕錶歷史時計鑑賞及製錶示範 2024年9月10、11、13及14日 時段一：上午11時至下午12時

時段二：下午1時30分至2時30分

時段三：下午3時至4時

時段四：下午4時30分至5時30分

時段五：晚上6時至7時 (9月13日除外) 自 1755 年創立以來，江詩丹頓不斷追求精準與創新，其 Reference 6782、Royal Chronometer、222、Phidias 和 Overseas 系列，都是歷來運動腕錶的非凡代表。誠邀您親臨細賞期間限定展出的臻選運動腕錶歷史時計系列，並與製錶師一起探索我們的製錶工藝。 請電郵至 [email protected] 或致電 （852）8200 1755

關於置地廣塲

置地廣塲是頂級購物和品位生活的代名詞。其悠久歷史始自1904年，時至今日，置地廣塲已成為置地公司中環物業的高級時尚購物點，其中包括四座地標建築：置地廣塲中庭、置地歷山、置地遮打和置地太子。這些建築由人行天橋相連，雲集了超過200家名店和餐廳，薈萃高級時裝和配飾、鐘錶珠寶、家居用品、貼心專業的美容護理服務，以及中外美饌，為品位非凡的顧客帶來愜意稱心的購物體驗。

官方網站：https://www.landmark.hk/en

官方Facebook：facebook.com/Landmark.hk/

官方Instagram：@landmarkhk

關於置地公司

置地公司為大型上市的物業投資、管理及發展集團。置地公司於一八八九年創立，以卓越表現、誠信及夥伴合作為業務發展的基礎。

集團在亞洲主要城市持有及管理超過八十五萬平方米集中於中國香港、新加坡、北京及雅加達之優質寫字樓及高檔零售物業。集團的物業吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。

集團在香港中環持有約四十五萬平方米優質物業。此外，集團主要透過合營公司在新加坡擁有十六萬五千平方米的高級寫字樓物業，並在中國內地擁有四個零售中心，包括一座位於北京王府井的高檔零售中心，以及在雅加達中心區持有一個具領導地位的寫字樓物業組合之半數權益。置地公司亦正在中國及東南亞多個城市發展優質住宅、商用及綜合項目，包括在上海徐匯濱江持有一個超過一百一十萬平方米的綜合商業項目之百分之四十三的權益。集團在新加坡的附屬公司 MCL 地產為當地著名的住宅發展商。

置地控股有限公司於百慕達註冊成立，在倫敦證券交易所擁有第一上市地位，同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的資產及投資由香港置地集團公司於香港管理。置地公司乃怡和集團成員之一。

SOURCE LANDMARK