置地廣塲全城首個頂級腕錶展覽「LANDMARK Perpetual Week」向創新精神和精緻工藝致敬

由置地廣塲精心打造 匯聚頂尖鐘錶品牌2024年最新腕錶傑作

香港2024年9月5日 /美通社/ -- 置地廣塲一直致力提升奢華享受體驗並推崇精湛鐘錶工藝，今年假置地廣塲中庭隆重呈獻香港首個標誌性的腕錶展覽「LANDMARK Perpetual Week」，與全城鐘錶愛好者向鐘錶藝術及當代製錶業的創新工藝致敬。置地廣塲作為置地公司策略性重點地標，透過一系列創新奢華時尚體驗如「LANDMARK Perpetual Week」，進一步締造極具魅力的全球性奢華生活及零售地標，重新定義極致奢華購物體驗。此盛事除了讓大眾一同深入體驗鐘錶文化，更為香港鐘錶收藏家和錶迷提供一個獨特平台，與各路同好相互交流及分享各種鐘錶經驗及知識，打造屬於香港的腕錶愛好者社群。

「LANDMARK Perpetual Week」薈萃全球多個頂尖鐘錶品牌，包括A. Lange & Söhne, BVLGARI, Chopard, Franck Muller, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Panerai 及 Vacheron Constantin，匯聚各個卓越製錶傑作，展示品牌獨特的精湛工藝及創新技術，深入了解每個品牌的濃厚歷史、製錶匠人的文化傳承及現代腕錶卓越的創造力。設於置地廣塲中庭的展覽設計仿效鐘錶內部結構，讓鐘錶迷一步踏進複雜精密的高級鐘錶世界。

是次極具開創性的展覽活動「LANDMARK Perpetual Week」將於9月11日至15日向公眾開放，同時置地廣塲更特地打造一系列專業大師班，為鐘錶愛好者提供了寶貴的機會探索時計工藝及腕錶收藏知識，一同沉醉在璀璨迷人的鐘錶世界中。各大師班名額有限，來賓需於置地廣塲網站提前預約，萬勿錯過。來賓亦可參加由各頂尖鐘錶品牌舉辦的工作坊，近距離了解非凡的製錶藝術及時計科學，深入淺出了解鐘錶業的悠久歷史和發展。

由著名鐘錶專家親自主持的專業大師班包括「現今腕錶收藏概況」 及「2024年的腕錶市場回顧」將涵括各個課題包括腕錶投資策略、創新的鐘錶設計概念和時計工藝歷史，擴闊來賓於不同鐘錶領域的知識，探索每件腕錶傑作背後細膩製錶工藝上的非凡技術及工匠們的設計理念和故事，為你帶來一次令人難忘的鐘錶文化體驗。現可瀏覽活動網頁了解更多關於展覽、大師班以及個別品牌的詳情。

關於置地廣塲

置地廣塲是頂級購物和品位生活的代名詞。其悠久歷史始自1904年，時至今日，置地廣塲已成為置地公司中環物業的高級時尚購物點，其中包括四座地標建築：置地廣塲中庭、置地歷山、置地遮打和置地太子。這些建築由人行天橋相連，雲集了超過200家名店和餐廳，薈萃高級時裝和配飾、鐘錶珠寶、家居用品、貼心專業的美容護理服務，以及中外美饌，為品位非凡的顧客帶來愜意稱心的購物體驗。

官方網站: https://www.landmark.hk/en

官方Facebook: facebook.com/Landmark.hk/

官方Instagram: @landmarkhk

關於置地公司

置地公司為大型上市的物業投資、管理及發展集團。置地公司於一八八九年創立，以卓越表現、誠信及夥伴合作為業務發展的基礎。

集團在亞洲主要城市持有及管理超過八十五萬平方米集中於香港、新加坡、北京及雅加達之優質寫字樓及高檔零售物業。集團的物業吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。

集團在香港中環持有約四十五萬平方米優質物業。此外，集團主要透過合營公司在新加坡擁有十六萬五千平方米的高級寫字樓物業，並在中國內地擁有四個零售中心，包括一座位於北京王府井的高檔零售中心，以及在雅加達中心區持有一個具領導地位的寫字樓物業組合之半數權益。置地公司亦正在中國及東南亞多個城市發展優質住宅、商用及綜合項目，包括在上海徐匯濱江持有一個超過一百一十萬平方米的綜合商業項目之百分之四十三的權益。集團在新加坡的附屬公司 MCL 地產為當地著名的住宅發展商。

置地控股有限公司於百慕達註冊成立，在倫敦證券交易所擁有第一上市地位，同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的資產及投資由香港置地集團公司於香港管理。置地公司乃怡和集團成員之一。

SOURCE LANDMARK