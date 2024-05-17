LANZAJET 宣佈首創產品獲全球機場營運商巴黎機場集團投資 2000 萬美元

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LanzaJet

18 5月, 2024, 00:54 CST

機場擁有者與營運商投資可持續航空燃料（SAF）科技和發展，除了支援 LanzaJet 成長，也於 SAF 生態系統中，擔當重要角色

美國芝加哥2024年5月18日 /美通社/ -- LanzaJet 是先進可持續發展燃料科技公司兼可持續燃料生產商，今天宣佈獲全球機場設計及運營領袖「巴黎機場集團」 (Groupe ADP) 投資 2000 萬美元。這項投資協助 LanzaJet 繼續建立自身產能，並為全球可持續發展航空燃料（SAF）製造科技，部署產能。

LanzaJet 行政總裁 Jimmy Samartzis 表示：「LanzaJet 繼續為整個 SAF 業價值鏈建立基礎，並藉着 Groupe ADP 的這筆重大貢獻，擴大技術部署及全球成長。我們將一起於機場擴展可持續發展航空燃料生產與物流，並支援全球航空公司和 Groupe ADP 客戶合作致力減碳。」

因為 LanzaJet 最近開設全球首個商業規模的乙醇轉為 SAF 的「LanzaJet 自由松木燃料」(LanzaJet Freedom Pines Fuels) 製造廠，所以 ADP 作出 LanzaJet 投資 。這座具歷史意義的工廠位於美國，即將從低碳和可持續發展乙醇，生產 SAF 和可再生柴油。它因這生產，而獲「國際可持續發展及碳認證」(International Sustainability and Carbon Certification, ISCC)。「LanzaJet 自由松木燃料」利用首創創新來擴展 SAF 生產藍圖，並有助實現 LanzaJet 於 2030 年達到十億加侖 SAF 生產的願景。

Groupe ADP 首席執行官 Augustin de Romanet 表示：「若機場無法轉型為具備一系列低碳解決方案的能源樞紐，低碳航空則無法起飛。機場革新勢在必行，並於巴黎正在進行中。我們身為全球尖端機場營運商，希望透過支援可持續發展航空燃料生產，而直接投資 LanzaJet。LanzaJet 是一間可在世界各地，負責任地部署可持續發展航空燃料技術的創新公司，也能於任何地方採用當地廢物，製造這些嶄新燃料。」

除 ADP 外，LanzaJet 的投資者和資助商組合包括全日本航空 (ANA)、突破能源、英國航空、LanzaTech、微軟氣候創新基金、三井物產、蜆殼公司、西南航空和 Suncor Energy。

關於 LANZAJET

LanzaJet 是領先可持續發展燃料技術公司，致力加速潔淨能源轉型。LanzaJet 作為可持續發展航空燃料 (SAF) 科技供應商和生產商， 透過促進 SAF 和其他清淨能源解決方案部署，而應付氣候危機和全球經濟轉型的關鍵，並為後代創造機會。如欲更多資料，請瀏覽 https://www.lanzajet.com/

關於巴黎機場集團

「巴黎機場集團」 (Groupe ADP) 發展和管理多個機場，當中包括「巴黎夏爾戴高樂機場」(Paris-Charles de Gaulle)，「巴黎奧利機場」 (Paris-Orly) 和「巴黎勒布爾歇機場」(Paris-Le Bourget)。2023 年，該集團透過旗下品牌 Paris Aéroport 在「巴黎夏爾戴高樂機場」和「巴黎奧利機場」接待 9970 萬位旅客，並在國外機場接待近 3.364 億旅客。該集團地理位置優越，並成為主要航空服務區。它致力採用兼現代化航廈設施，從而提升服務質素的策略。該集團亦打算發展零售，以及房地產業務。2023 年，該集團全年總收入為 54.95 億歐元，盈利為 6.31 億歐元。

註冊辦事處：1, rue de France, 93 290 Tremblay-en-France。Aéroports de Paris 是一家公開有限公司（股份有限公司），股本為 296,881,806 歐元。  「博比尼貿易及公司註冊」(Bobigny Trade and Company Register) 編號為 552 016  628。

如欲更多資料，請瀏覽http://www.groupe-adp.com 和於 X 關注： @GroupeADP

SOURCE LanzaJet

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