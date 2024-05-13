LANZAJET 宣佈 DOREEN PRYOR 出任財務總監

Pryor 帶來再生能源和新興行業的豐富全球財務經驗

芝加哥2024年5月13日 /美通社/ -- 全球領先的可持續燃料技術和生產公司 LanzaJet, Inc. (LanzaJet) 今天宣佈 Doreen Pryor 出任公司財務總監 (CFO)。Pryor 在多家全球企業擁有超過 20 年的商業和財務經驗，其將負責監督 LanzaJet 的財務成長，助力公司繼續迅速擴大規模，推動全球可持續航空燃料 (SAF) 產業的發展。

「LanzaJet 的團隊對於擴大公司和行業規模將起到至關重要的作用」，LanzaJet 行政總裁 Jimmy Samartzis表示，「Doreen 在新興產業管理財務團隊的豐富經驗將成為我們擴大 SAF 轉型和形成商業化能力的巨大資產。」

Pryor 在加入 LanzaJet 之前，曾擔任 Siemens Gamesa Renewable Inc. 北美地區的財務總監，該公司是可再生能源行業的全球技術領先企業，尤其在風力渦輪機的研發、製造、安裝和維護方面更是首屈一指。 Pryor 自 2017 年起牽頭負責 Siemens Gamesa 離岸風電業務部門的財務規劃與分析 (FP&A) 工作，2022 年擔任北美地區財務總監，同時亦兼任董事總經理和董事會成員。

「加入一家以引領整個行業規模化為己任的公司對我來說是一個夢寐以求的機會」，LanzaJet 財務總監 Doreen Pryor 表示，「隨著可持續航空燃料逐漸成為航空業去碳化的當前和未來解決方案，LanzaJet 正處於關鍵而又令人充滿期待的轉型期。」

在加入 Siemens Gamesa 之前，Pryor 在 Siemens 公司工作了七年，先後在美國、丹麥和德國工作，最終擔任離岸風電控制業務主管。 Pryor 在 Siemens 公司工作了近 15 年，領導並擴展了該公司風電業務的全球足跡。

關於 LANZAJET

LanzaJet 是一間領先的可持續燃料技術公司，致力於加速清潔能源的轉型。作為可持續航空燃料 (SAF) 的技術提供者和生產商，LanzaJet 擁有乙醇基酒精噴射 (ATJ) 專利技術，目前正透過加速部署 SAF 和其他解決氣候危機和實現全球經濟轉型的重要潔淨技術，為後代創造機會。如欲進一步了解，請瀏覽 https://www.lanzajet.com/

SOURCE LanzaJet