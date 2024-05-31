LANZAJET 被評為 TIME100 最具影響力的公司

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LanzaJet

31 5月, 2024, 17:49 CST

芝加哥2024年5月31日 /美通社/ -- 尖端可持續燃料技術公司和可持續燃料生產商 LanzaJet 今天獲入選 TIME100 最具影響力的公司名單。第四屆年度入選名單重點推介了具備全球影響力的卓越公司。

LanzaJet 執行長 Jimmy Samartzis 表示：「LanzaJet 入選 TIME100 最具影響力的公司名單，凸顯了我們整個團隊為向淨零未來的過渡而做出奉獻，也力證了公司非凡的創造力。這一認可體現了我們透過尖端技術和生產低碳和可持續燃料，為航空界建立新燃料產業的承諾。正值慶祝這一榮譽之際，我們回顧我們的旅程、對我們成功起著關鍵作用的合作夥伴關係，以及我們的工作正為未來世代創造更可持續的未來的一貫信念。」

為了評比入選名單， TIME 徵求跨行業提名，並對其全球貢獻者和記者網絡以及外部專家進行意見調查。TIME 編輯隨後會根據影響力、創新、雄心和成功等關鍵因素進行評估。評委們評出來自各行各業的 100 家企業，他們正攜手共進，為未來發展勾勒出至關重要的藍圖。點選此處，查看完整名單：time.com/100companies.

LanzaJet 的專有乙醇轉可持續航空燃料(SAF) 技術能幫助航空業在 2050 年達到其淨零目標。該公司目前在 25 多個國家和地區營運，業務遍佈全球五大洲，並於 1 月在美國喬治亞州索珀頓開設了全球首個乙醇轉 SAF 工廠。 

最近宣佈投資的公司包括 Microsoft's Climate Innovation Fund、西南航空和全球機場營運商 Groupe ADP。本輪投資擴闊了 LanzaJet 的投資者基礎，涵蓋整個價值鏈，並進一步鞏固來自英國航空公司、LanzaTech、Mitsui & Co.、Shell、Suncor Energy 等既有投資者的支援，同時也獲得了 Breakthrough Energy、美國能源部和英國交通部提供的資金援助。LanzaTech 和 Microsoft 此前均入選 TIME100 最具影響力的公司名單。

LanzaJet 還被評為 Fortune「2024 年最創新公司」名單，其企業文化排名第 8，產品排名第 22。LanzaJet 執行長 Jimmy Samartzis 也是Ernst & Young 「2024 年度最佳企業家」 的中西部入圍者。

關於 LANZAJET 
LanzaJet 是一家尖端可持續燃料技術公司，致力於加速清潔能源轉型。作為可持續航空燃料 (SAF) 的技術提供者和生產商，LanzaJet 擁有乙醇基酒精噴射 (ATJ) 專利技術，目前正透過加速部署 SAF 和馮籍其他能解決氣候危機和實現全球經濟轉型的重要潔淨技術，為後代創造機會。如欲進一步瞭解，請瀏覽 https://www.lanzajet.com/

SOURCE LanzaJet

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