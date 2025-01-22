LANZAJET 選擇英格蘭提賽德 WILTON INTERNATIONAL 為下一個可持續航空燃料生產設施 -- PROJECT SPEEDBIRD

英格蘭提賽德 2025年1月22日 /美通社/ -- LanzaJet 是可持續航空燃料 (SAF)1 技術領袖兼 SAF 生產商，今天宣佈選擇英格蘭提賽德 Wilton International 為下一個生產設施 Project Speedbird 的地點。

LanzaJet 聯同 Sembcorp Industries Ltd 全資企業 Sembcorp Utilities (UK) Limited，在英國提賽德的 Wilton International 建設「乙醇轉 SAF」設施。Project Speedbird 透過與 British Airways 合作，將每年生產超過 90,000 噸（3000 萬加侖）SAF 和可再生柴油。

Project Speedbird 現為英國政府「先進燃料基金」撥款資助的受惠者，可能帶來顯著區域效益，並於 LanzaJet 多個營運部門創造約 30 個長期高技術職位。該生產的燃料預計每年減少淨二氧化碳排放量約 230,000 公噸，這相當於 26,000 班英國航空英國國內航班的二氧化碳排放量。

LanzaJet 行政總裁 Jimmy Samartzis 表示：「我們因為 Wilton International 的策略位置和先進基礎設施而作出選擇，而這些都是 SAF 生產所需的。這項選擇突顯 Teesside 在英國能源轉型與工業減碳工作中，擔當重要角色。該項目透過利用 Wilton International 的能力，提高該區作為替代能源倡議的領袖地位，並為英國潔淨能源目標作出重大貢獻。

我們透過與英國航空合作，正在為 SAF 建立本地供應鏈。這是航空界減少生命週期淨碳排放的重要解決方案，同時支持英國的帶領能源轉型抱負。Project Speedbird 示範整合科技、投資和合作夥伴來解決航空業碳排放的可能。」

該設施將利用 LanzaJet 在美國佐治亞州 Freedom Pines Fuels 工廠部署的專利酒精飛機燃料科技，而這是全球首間製造商業用「乙醇轉 SAF」的工廠。Project Speedbird 將從可持續乙醇來源製造 SAF。Project Speedbird 還將於該區建立關鍵合作關係，進一步促進當地經濟。

英國航空可持續發展總監 Carrie Harris 表示：「我們樂見 LanzaJet 選擇提賽德的 Wilton International 作為 Project Speedbird 的基地。這里程碑除了為這項創新項目下一階段鋪路，也成為英國擴大可持續航空燃料生產的重要一步。SAF 將會是協助我們於 2050 年實現淨零目標的關鍵，而這發展也標誌著生產英國 SAF 的重大進展。同時，這也支持當地多個社區和創造綠色就業機會。」

Sembcorp Energy UK 行政總裁 Mike Patrick 表示：「我們很高興，歡迎 LanzaJet 進駐我們在提賽德的 Wilton International 工廠。我們透過提供準備就緒的基礎建設、能源和公用事業服務，支援他們在建立可持續及低碳解決方案的努力。這項合作與我們致力加速英國能源轉型與工業減碳的承諾完全一致。我們期待與 LanzaJet 合作，這是因為它在轉型航空業為淨零上擔當重要角色。」

關於 LANZAJET

LanzaJet 是一家領先的替代燃料科技與工程公司，致力加速航空轉型。LanzaJet 作為可持續航空燃料 (SAF) 科技的供應商兼生產商，除了擁有專利的乙醇為本酒精飛機燃料 (ATJ) 科技，並正在透過加速 SAF 和其他航空燃料市場轉型關鍵科技的部署，為子孫後代創造機會。最近，LanzaJet 獲選為「2024 年 TIME100 最具影響力企業」。如欲更多資料，請瀏覽 https://www.lanzajet.com/。

1《歐盟可持續航空燃料規例》所定義的航空燃料，例如合成航空燃料、航空生物燃料或回收碳航空燃料。雖然 SAF 燃燒時所產生的二氧化碳含量與傳統航空燃料相近，但其燃燒時所產生的二氧化碳已成為碳循環的一部分，也並非特意從地底開採而製成的航空燃料。這表示在整個燃料生命週期中，使用 SAF 較其所替代的傳統飛機燃料，最終減少碳排放。

SOURCE LanzaJet