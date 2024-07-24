LANZAJET 宣佈獲得先驅型航空航天和飛機製造商----AIRBUS 的戰略投資

獲得全球最大飛機製造商的投資 進一步表明業界大力支援 LanzaJet 研發下一代技術， 增強其在全球範圍內開發可持續航空燃料的能力

芝加哥2024年7月24日 /美通社/ -- 尖端可持續燃料技術公司和可持續燃料生產商 LanzaJet 今天宣佈獲得全球航空業前沿企業 Airbus 的戰略投資。這項投資能繼續增強 LanzaJet 的能力，擴大其專有乙醇在可持續航空燃料 (SAF) 製程中的應用範圍。

LanzaJet 行政總裁 Jimmy Samartzis 表示：「LanzaJet 特意組建了由全球尖端公司組成的多元化戰略投資者團隊，確保我們擁有擴大 SAF 行業規模的生態系統。Airbus 的這項重要投資有助於我們公司的成長，使 LanzaJet 能夠擴大 SAF 的生產和部署範圍，繼續努力實現航空脫碳目標並發展一項可持續性更強的產業。」

Airbus 的投資是 LanzaJet 最近增長股權融資輪中的一部分，獲得了全球各行業和各地尖端公司的支援。在過去幾個月中，LanzaJet 曾宣佈獲得了 SAF 價值鏈中領先企業的投資，諸如 Southwest Airlines、Microsoft、Groupe ADP、MUFG 和目前這家 Airbus 公司。

「可持續航空燃料是減碳化航空的最重要的槓桿之一，但其產量仍然有限。我們能與 LanzaJet 合作表明了 Airbus 願意與領先的能源技術供應商合作共事，一起探索創新生產途徑並擴大 SAF 規模」，Airbus 的可持續發展總監 Julie Kitcher 表示。「與 LanzaJet 建立重要的合作關係，突顯了新技術和跨行業合作的重要性，且力爭在 2050 年實現淨零二氧化碳排放量。」

除 Airbus 外，LanzaJet 的投資者和資助商團隊日前還有 All Nippon Airways (ANA)、 Breakthrough Energy、British Airways、Groupe ADP、LanzaTech、Microsoft 旗下的 Climate Innovation Fund、Mitsui & Co.、MUFG, Shell、Southwest Airlines 和 Suncor Energy。

LanzaJet 是研發下一代可持續燃料技術的前沿企業，目前正在 LanzaJet Freedom Pines Fuels 啟動全球首個將乙醇應用到 SAF 中的商業規模生產項目。這座歷史悠久的工廠位於美國，將使用低碳和可持續乙醇生產 SAF 和可再生柴油，並繪制擴大 SAF 生產規模和對抗惡化氣候危機的藍圖。LanzaJet 在全球 25 個國家和 5 大洲均設有項目，力爭在全球範圍內將乙醇應用於噴射機中，而與 SAF 價值鏈中的重點企業合作是達成此項任務的關鍵。

關於 LANZAJET

LanzaJet 是一家尖端可持續燃料技術公司，致力於加速清潔能源的轉型。作為可持續航空燃料 (SAF) 的技術提供者和生產商，LanzaJet 擁有乙醇基酒精應用於噴射機 (ATJ) 的專利技術，目前正透過加速部署 SAF 和其他解決氣候危機和實現全球經濟轉型的重要潔淨技術，為後代創造機會。LanzaJet 最近被評為 2024 年 TIME100 最具影響力公司。欲進一步了解詳情，請瀏覽 https://www.lanzajet.com/

關於 AIRBUS

Airbus 為一個安全而統一的世界提供可持續的航空航天服務。公司不斷創新，以在航空航天、國防和互聯服務方面提供高效和技術先進的解決方案。在商用飛機方面，Airbus 設計和製造現代且節能的客機及提供相關服務。Airbus 也是歐洲太空系統、國防和安全領域的領導者。在直升機方面，Airbus 在全球提供高效的民用和軍用旋轉機解決方案和服務。如需更多資訊，請瀏覽 https://www.airbus.com/

SOURCE LanzaJet