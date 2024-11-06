維立志博創新雙抗LBL-034獲美國FDA孤兒藥認定，用於治療多發性骨髓瘤

中國南京2024年11月6日 /美通社/ -- 11月1日，南京維立志博生物科技股份有限公司（以下簡稱「維立志博」）自主研發、擁有全球知識產權的1類新藥LBL-034獲美國食品藥品監督管理局（FDA）授予的孤兒藥資格認定，用於治療多發性骨髓瘤（MM）。

LBL-034是應用維立志博自主研發並具有知識產權的CD3雙抗技術平臺「LeadsBodyTM」開發的新一代靶向GPRC5D及CD3的人源化雙特異性T細胞銜接抗體，是全球第三個進入臨床階段的靶向GPRC5D的CD3 T細胞連接器。LBL-034僅在GPRC5D+細胞存在時選擇性地與T細胞結合，從而在GPRC5D表達的腫瘤微環境中條件性地啟動T細胞。在高、中及低GPRC5D表達的細胞中，LBL-034始終表現出優異的靶向腫瘤細胞殺傷作用，以及強大的劑量依賴性抗腫瘤活性，顯示有成為同類抗腫瘤藥最佳選擇的潛力。

LBL-034於2023年7月分別在中國和美國獲准開展臨床研究，並於2023年11月在中國啟動了在復發/難治性多發性骨髓瘤（RRMM）患者中開放標籤、多中心、劑量遞增/擴展的I/II期研究。這項由北京大學人民醫院路瑾教授牽頭、多中心參與的臨床研究展現了良好的安全性和有效性，並將在2024年第66屆美國血液學會年會（ASH）展示其初步臨床資料。

孤兒藥資格認定是FDA對維立志博LBL-034在MM治療領域顯著潛力的高度認可。孤兒藥資格認定是FDA為鼓勵開發罕見病治療藥物而設立的，可為新藥開發提供一系列的激勵措施，包括但不限於：（1）臨床試驗費用的稅收抵免‌；（2）FDA對臨床研究各階段的特別指導；（3）免除新藥註冊申請費用；（4）上市後享有7年的市場獨佔權。這將有助於加快推進LBL-034在全球的後續臨床開發和上市進程。

維立志博首席醫學官蔡勝利博士表示：「很高興我們在開發新藥造福罕見病患者的道路上取得積極進展。MM目前仍是無法治癒的惡性腫瘤，隨著多線用藥，復發的間隙會越來越短，最終演變為RRMM，嚴重威脅患者的生命健康，開發新的、更有效的治療方案迫在眉睫。LBL-034採用了獨特的分子設計，非臨床研究結果顯示其具有良好的抗腫瘤效果及安全性。我們將加速LBL-034的臨床開發進程，力求早日將安全、有效的治療方案帶給全球MM患者。」

維立志博創始人、董事長、CEO康小強博士表示：「LBL-034是維立志博首個獲得FDA孤兒藥認定的產品，標誌著我們在這條充滿挑戰但又意義非凡的道路上邁出了成功的第一步，我們也將以此為契機，進一步優化管線佈局，拓寬在生物醫藥領域的探索邊界，為更多未被滿足的醫藥需求提供創新解決方案。」

關於多發性骨髓瘤

多發性骨髓瘤（MM）是一種克隆漿細胞異常增殖引起的惡性漿細胞疾病，約占血液系統惡性腫瘤的10%，約占全部腫瘤性疾病的1%。SEER的最新資料顯示，2021年美國約有MM患者179,000例，符合FDA對罕見病的定義標準。近年來，隨著蛋白酶體抑制劑（PI）、免疫調節藥物（IMiD）、選擇性核輸出抑制劑、CD38靶向抗體、雙特異性抗體和CAR-T細胞療法等成功開發，已顯著改善MM腫瘤反應率和生存預後，但依然存在未滿足臨床需求，根據SEER資料庫，2024年美國預計新發病例約為35,780例，占所有新發癌症病例的1.8%，預計死亡人數約為12,540人，占所有癌症死亡人數的2.0%，亟需更有效的治療方案。

關於維立志博

南京維立志博生物科技股份有限公司是一家臨床階段的生物科技公司，致力於創新療法的發現、開發及商業化，以滿足中國及全球在腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未獲滿足的醫療需求。公司憑藉專有技術平臺及強大的藥物開發能力，已設計合理且具差異化的包括12款創新候選藥物在內的豐富管線，其中6款已成功進入臨床階段。公司的腫瘤產品組合提供廣泛的癌症治療選擇，在單一治療及聯合治療方面有巨大的潛力。公司將不斷拓展創新，為廣大患者提供安全、有效、可及、可負擔的新藥，滿足尚未滿足的醫藥需求。

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SOURCE Leads Biolabs