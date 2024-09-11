李小龍、LeBron James及一眾全球偶像成為朱利安拍賣行（Julien's Auctions）於香港舉行的「Legends in Motion」展覽的亮點
Julien's Auctions
12 9月, 2024, 01:43 CST
12 9月, 2024, 01:43 CST
展覽將展出來自BTS、Kobe Bryant、Taylor Swift、Michael Jackson等人的紀念品
香港2024年9月12日 /美通社/ -- 朱利安拍賣行（Julien's Auctions）將舉行「Legends in Motion」展覽兼拍賣會，展出來自體育、電影和音樂領域的全球傳奇人物的標誌性紀念品。展覽將於9月14日至27日在香港太古廣場免費向公眾開放。競投現已於www.juliensauctions.com開始，並於9月28日在港島香格里拉酒店舉行現場拍賣。
主要焦點：
活動詳情：
時間：香港時間上午10時（美國太平洋夏令時間9月27日晚上7 時/美國東部夏令時間9月27日晚上10時）。
朱利安拍賣行（Julien's Auctions）行政總裁David Goodman表示：「我們很高興能夠在香港首次舉行的拍賣會中展示李小龍和LeBron James等傳奇人物的物品，並為全球各地的買家提供免費送貨服務。這次展覽為粉絲和收藏家提供獨特機會，在競投前近距離觀賞這些珍藏。」
客人可以使用各種付款方式。
SOURCE Julien's Auctions
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