李小龍、LeBron James及一眾全球偶像成為朱利安拍賣行（Julien's Auctions）於香港舉行的「Legends in Motion」展覽的亮點

展覽將展出來自BTS、Kobe Bryant、Taylor Swift、Michael Jackson等人的紀念品

香港2024年9月12日 /美通社/ -- 朱利安拍賣行（Julien's Auctions）將舉行「Legends in Motion」展覽兼拍賣會，展出來自體育、電影和音樂領域的全球傳奇人物的標誌性紀念品。展覽將於9月14日至27日在香港太古廣場免費向公眾開放。競投現已於www.juliensauctions.com開始，並於9月28日在港島香格里拉酒店舉行現場拍賣。

主要焦點：

李小龍 ： 超過50年來首次展出40件稀有物件。 當中包括了電影 《龍爭虎鬥》 （Enter the Dragon）、 《精武門》 （Fist of Fury）和 《唐山大兄》 （The Big Boss）中的物品。 重要的紀念品包括個人文章、永春用木製模具，以及反映他對截拳道的熱忱的物品。

： LeBron James ： St. Vincent-St. Mary High School高中籃球衣 來自他著名的2002年 體育插圖 封面拍攝，封面稱為「被選人」。 估計價值：100-200萬美元；預計創下金額最高高中球衣的世界紀錄。 著名攝影師 Michael LeBrecht 拍攝的限量版照片打印。

： Kobe Bryant ： 2013-14年NBA賽季 曾於比賽穿過的洛杉磯湖人隊球衣 （估值：80,000美元至100,000美元）。

： BTS ： 其經典「Life Goes On」音樂影片中穿過的服裝（估值：60,000美元至80,000美元）。

： Taylor Swift ： 親筆簽名金色高膝靴（估值：1,000美元至2,000美元）並簽名The Eras Tour軟呢帽（估值：2,000美元至4,000美元）。

： Michael Jackson： 《Thriller》時代Bellmaster外套（估值：40,000美元至60,000美元）及一件2002年簽名的裝飾外套（估值：100,000美元至200,000美元）

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活動詳情：

公開展覽 ：於香港太古廣場免費入場。 日期 ：9月14日至27日。 時間 ：每日上午11時至晚上8時。

：於香港太古廣場免費入場。 現場及網上拍賣 ： 地點 ：港島香格里拉酒店。 日期 ：9月28日。

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時間：香港時間上午10時（美國太平洋夏令時間9月27日晚上7 時/美國東部夏令時間9月27日晚上10時）。

朱利安拍賣行（Julien's Auctions）行政總裁David Goodman表示：「我們很高興能夠在香港首次舉行的拍賣會中展示李小龍和LeBron James等傳奇人物的物品，並為全球各地的買家提供免費送貨服務。這次展覽為粉絲和收藏家提供獨特機會，在競投前近距離觀賞這些珍藏。」

客人可以使用各種付款方式。

SOURCE Julien's Auctions