香港國際機場離境大堂超巨型LED電子屏隆重面世，為全球旅客帶來前所未有的動感震撼

香港機場管理局零售及廣告總管曾德輝先生表示：「我們很高興與德高貝登合作，將Check-in Spectacular Digital這座巨型的電子屏幕帶到香港國際機場離境大堂，延續我們在香港國際機場的數碼轉型旅程。憑藉其巨大且具標誌性的電子屏幕，能有效將品牌與旅客聯繫起來。」

德高貝登董事總經理（香港及澳門）陳麗君小姐表示：「我們很榮幸馬爹利能成為首個透過Check-in Spectacular Digital宣傳的品牌，使香港國際機場成為各尊貴品牌向全球旅客講述故事和宣傳的理想平台。我們深信Check-in Spectacular Digital能透過其獨特及巨大的電子屏幕，讓品牌於最佳位置有效傳遞動態訊息。」

關於德高貝登

德高集團旗下的全資附屬機構德高貝登有限公司，成立於1976年，是香港最大的戶外廣告媒體公司。德高貝登目前擁有多項戶外廣告媒體項目，包括港鐵*﹑機場快綫﹑香港國際機場、澳門國際機場、及太古廣場走廊。

*港鐵廣告指由德高貝登獨家經營的廣告，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、東涌綫、將軍澳綫及迪士尼綫。

SOURCE JCDecaux Transport