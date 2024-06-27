海康威視在最新發布會上展示全面升級的LED產品陣容和技術

海康威視因其視頻安防解決方案而廣為人知，實際上早在十多年前就已涉足LED市場。公司不斷將技術進步轉化為市場優勢，產品遠銷150多個國家。

這一路走來的驕人成績背後的秘訣在於海康威視領先的數字化制造能力。海康威視在桐廬和武漢擁有兩個生產基地，年生產能力超過50萬平方米。在整個生產過程中，海康威視始終堅持嚴格的標准，確保一流的質量管理。

驚艷亮相：顛覆性變革的第五代LED箱體

在此次盛會上，海康威視重點推出了第五代LED箱體，展示了顯示技術的最新進步。這款新產品采用先進的工業設計，具有業界領先的性能和便利性。

海康威視的新款旗艦產品采用先進的箱體結構，厚度僅29.3毫米，重量僅17千克/平方米，集優雅與堅固於一身。其創新的大板設計便於安裝，兼容多種分辨率。箱體支持水平和垂直布線，降低了成本，提高了效率。

海康威視第五代LED箱體采用統一結構，采用三種燈板技術：COB（板上芯片）、HOB（海康威視板上灌膠）和SMD（表面貼裝器件），從而降低了過時庫存的風險，最大限度地減少了產品迭代成本。Ultra系列通過單箱體校准實現了無縫像素間距置換和色彩一致性。Solid Plus和Solid系列經久耐用、易於維護並具有高能效。

海康威視的第五代LED箱體正在改變各行各業的顯示解決方案。從指揮中心到會議室，從影院到零售店，它們都能實現比以往更逼真的色彩再現，提供更加身臨其境的體驗。

全面升級：擴展至控制器、軟件及更多功能

LED控制器： 為了提升整個產品生態系統，海康威視對其LED控制器進行了大幅升級。C系列支持各種HUB接口接收卡，為渠道客戶提供了極大的價值。旗艦產品P系列提供全寬和半寬版本，可滿足信息發布和拼接控制方面的各種需求。先進的視頻牆控制器可滿足小型監控設置和大型指揮中心的需求。

為了提升整個產品生態系統，海康威視對其LED控制器進行了大幅升級。C系列支持各種HUB接口接收卡，為渠道客戶提供了極大的價值。旗艦產品P系列提供全寬和半寬版本，可滿足信息發布和拼接控制方面的各種需求。先進的視頻牆控制器可滿足小型監控設置和大型指揮中心的需求。 LED軟件： 除硬件外，海康威視還為所有LED控制器提供功能強大、基於網絡配置的LED軟件。針對高級需求，海康威視的LED批量控制器可同時配置多個控制器。對於復雜廣告設計和發布，HikCentral FocSign可提供詳細的調度、全面的工作流程以及集中式狀態監測儀表板。

除硬件外，海康威視還為所有LED控制器提供功能強大、基於網絡配置的LED軟件。針對高級需求，海康威視的LED批量控制器可同時配置多個控制器。對於復雜廣告設計和發布，HikCentral FocSign可提供詳細的調度、全面的工作流程以及集中式狀態監測儀表板。 室內顯示屏、室外顯示屏及LED模塊：在室內LED產品線中，Flex和Value系列得到了進一步強化，以更好地服務於零售場景。同時，海康威視可靠的室外LED系列，包括LumiUltra、LumiFit和LumiSquare，目前在間距、亮度和經濟性方面提供了更廣泛的選擇。此外，海康威視自主研發的LED模塊已涵蓋室內、室外、柔性、自由拼接等多種型號，可滿足不同場景的需求。

作為全球LED顯示屏行業的先鋒力量，海康威視將不斷帶來新的突破和令人振奮的進步。欲了解更多詳情和更新信息，請訪問海康威視官網。

SOURCE 海康威視數字技術股份有限公司