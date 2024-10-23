華盛頓2024年10月24日 /美通社/ -- 聯邦法院陪審團對Christopher Chandler作出有利裁決，認定Donald Berlin及其公司Investigative Consultants Inc.在一份調查報告中發表了對Christopher Chandler不實的聲明。這項高達8,000,001美元的賠償金是美國首都華盛頓歷來第二高的誹謗裁決金額。

此案源於二十多年前的一份調查報告，其中對Christopher Chandler提出了一些不實且極具破壞性的指控。Christopher Chandler在美國首都華盛頓聯邦法院對報告的作者Donald Berlin提起誹謗訴訟，並於2023年9月，法院批准了Christopher Chandler的簡易判決動議，裁定該等指控在法律上均屬不實且具有誹謗性。這意味著該等指控毫無根據，完全不實。法院寫道：「Donald Berlin撰寫了一份完全虛構的報告。」有關該裁決的詳情，請點按此處。

在這項具有里程碑意義的裁決一年後，美國首都華盛頓聯邦法院陪審團聽取了證據，顯示Donald Berlin在公佈其不實報告時，對事實抱持輕率的漠視態度。陪審團聽取了多項證據，包括Donald Berlin透過剪貼無關公司的新聞文章來捏造報告，並故意將Christopher Chandler的名字插入其中，藉此將其合法業務歪曲為犯罪企業。Christopher Chandler的代表律師為這場持續六年的真相與正義之戰劃上句號：「無論我們如何努力，都無法阻止這些指控在時光中迥響。然而，在我們的體制中，在這個民主社會裡，你們每一位都擁有作出裁決的權力，而這個裁決同樣會在歷史中永遠迴響。」

陪審團裁定Donald Berlin在發表不實指控時出於惡意，因而判令其賠償Christopher Chandler高達8,000,001美元的補償金及懲罰性賠償金。陪審團的裁決傳遞出明確的訊息：謊言必將自食其果，尤其是當有人為了謀生而販賣謊言，玷污了一位無辜者辛苦建立的名譽。陪審團的裁決彰顯了在道德和公正的社會中，這種行為絕不被接受的信念。

此案不僅使Christopher Chandler完全勝訴並獲得清白，還為其他受到「人格謀殺」的受害者創造了全新法律框架。其中包括將美國首都華盛頓的一年誹謗時效延長至涵蓋在事件發生多年後才被發現的情況。此外，這一裁決亦創造了先例，確保在虛假情況無可辯駁的情況下，受害者不會被置於審判之中。

在這六年的案件過程中，Donald Berlin多次獲得公開道歉及撤回不實指控的機會，但他始終選擇拒絕。

此判決所獲得的賠償金將用於資助Legatum基金會（Legatum Foundation）所贊助的慈善計劃，旨在將這一破壞性的事件轉化為能夠幫助和支持他人的資源。

SOURCE Legatum Limited