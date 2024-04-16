粵港澳大灣區醫療融合的先驅計劃：積極應用數字身份與全球法人識別編碼（LEI）

確保跨境醫療服務的高質量

長期以來，香港公共醫療系統壓力巨大，公立醫院等待時間長，導致不少患者轉向內地尋求醫療服務。同時，隨著大灣區加速融合，不少香港人選擇「北上養老」、內地就業和定居。這部分香港人回港後，因為體系差異，也面臨醫療紀錄不受認，看病難，取藥難問題。為了方便香港與大灣區試點的居民獲取醫療服務，政府已經實施了一系列政策，例如「港澳藥械通」、「香港醫療券」等，這些政策的目的是確保香港與大灣區試點居民能夠順利獲取醫療服務。 數字身份證書和LEI的應用讓尋求醫療服務的居民，能確保大灣區試點地區中的醫療機構和醫護人員資質的認受性，確保其醫療機構提供的醫療和診斷報告等能被香港的醫療機構接受，避免不必要的檢查造成資源浪費。

通過數字技術提升醫療透明度

隨著跨境醫療數據共用和交互的日益頻繁，確保數據的安全性和準確性成為首要任務。透過數字技術與LEI編碼的應用能夠確保每個參與方的身份真實可靠，有效防止數據洩露和誤用，保護患者私隱和醫療資訊安全。結合了數字身份證書和LEI的科技應用，可以提供如診斷報告等醫療檔的可追溯性，提高透明度和可信度，類似於COVID-19疫情期間使用的「健康碼」，可以獲得醫生和患者的信任，甚至可以是具有法律效力的法庭證據。

大灣區醫療專業發展協會榮譽會長、全國政協常委、行政會議非官守議員高永文醫生指出﹕「透過使用LEI，希望可以在醫療領域實現人員信息和職業資格的可信數字身份，提升信息的可信度和安全性，快速驗證信息，防止身份欺詐和文件偽造，以確保醫療信息的真實性和完整性，這是一個需要各方配合的過程，有賴市民使用、政府相關政策推動、專業人士加入，使LEI變得更有效用。」

全球法人識別編碼基金會（GLEIF）CEO Stephan Wolf強調﹕「通過GLEIF與 Certizen在本地區的緊密合作， 使得LEI和可驗證LEI成為此跨境醫療合作的重要組成部分;從而在醫療領域建立一個數碼可信生態系統，旨在支援醫療合作創新並惠及從政府、醫院和醫生到患者及其他服務機構的所有醫療利益相關者。 可驗證 LEI帶來的數位信任有望大大提高大灣區跨境醫療服務行業的運營效率，實現與患者健康、臨床醫療服務和醫療供應鏈等廣泛應用相關的數據和文檔的數字化交換。」

翹晉科技有限公司行政總裁陳婉華女士亦指出該技術的另一重要優勢﹕「LEI編碼的引入也為醫療機構的合規性管理帶來了便利。在粵港澳大灣區的醫療機構合作中，不同地區的醫療機構、醫藥企業等法人實體需要遵循各自地區的法律法規，醫療報告等存在跨境法律責任問題，但有了數字身份證書和全球法人識別編碼後，能夠幫助各方快速識別並適應不同地區的法規要求，降低合規性風險，加上在內地《中華人民共和國電子簽名法》和香港的《電子交易條例》的監管下，使用者望能得到法律的保障，從而為醫生和患者提供必要的信心。」

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生於2024年4月8日舉行了大灣區優質醫療服務考察團，發表了大灣區優質醫療服務考察團報告問卷內容：協會成功帶領同路人同盟的病友和一眾專業人士到內地港式醫療服務的醫院了解整個看病的流程，並互相交流及討論。

從考察團問卷中可見，百分百的團友認為這次考察團是有用的，能增加對大灣區醫療服務的了解及信心，而92% 的團友認為能增加到大灣區就醫的興趣，也認為GBA-CARD平台的醫療資訊服務平台能帶來方便。他表示：「團友對藥物和服務的價錢最感興趣，有92%的人。其次是醫療服務，有85%的人。繼而是對院內設施、醫療資訊和醫生名單為比較有興趣知道的事。因此，大灣區醫療專業發展協會亦會在未來更進一步舉辦更多有深度的考察團，讓更多人可以了解到內地港式醫療服務的醫院，為大眾及醫生提供更多選擇。」

總括而言，推動大灣區試點醫療融合，善用數字身份和LEI技術，標誌著粵港澳大灣區在醫療領域數字化轉型邁出了堅實的一步， 有望能解決醫療領域的技術性和管理性挑戰，改善資格互認和醫療管理，加快灣區的醫療融合，對政府和公眾均大有裨益。未來，隨著數字身份與LEI編碼的廣泛應用，大灣區的醫療服務將實現更加高效、便捷、安全的跨區協作，為居民提供更加優質的醫療服務體驗。

在這個充滿機遇與挑戰的時代，我們將加強與港澳兩地的溝通協作，積極擁抱數字化轉型，以開放、合作、創新的態度推動大灣區醫療領域深度融合。

翹晉科技有限公司簡介

翹晉是一家於香港營運的可信服務代理商，以利用尖端技術為基礎，保護公私營機構實體的線上身份，並致力於促進安全、保護私隱和可信的電子商務交易。公司專注於利用公匙基礎建設技術、雲解決方案、數位簽章和其他先進技術，提供數位加密、線上交易、身份驗證、智慧合約和文件驗證等服務。翹晉還為使用者提供數位轉型支援，提升流程效率，同時滿足行業的監管和合規要求。

翹晉通過與香港、中國內地和海外的多個可信服務提供者合作，利用認證機構和全球法人識別編碼基金會（GLEIF）的數字信任根，為客戶提供符合本地和全球標準的可信服務解決方案。這些方案在各個行業中得到了廣泛應用，構建了一個安全、高效和協調的生態系統。GLEIF亦已官方宣佈，作為香港創新數位化解決方案提供商和運營服務商的翹晉正式成為全球 LEI 體系的驗證代理機構，獲得了北京國家金融標準化研究院（NIFS）的高度肯定。

如欲獲得更多資訊，請參閱翹晉科技有限公司官網：https://www.certizen.technology 和全球法人識別編碼基金會(GLEIF)官方新聞 - 翹晉正式成為全球 LEI 體系驗證代理機構 https://www.gleif.org/zh/newsroom/press-releases/gleif-welcomes-certizen-technology-as-validation-agent

大灣區醫療專業發展協會簡介

宗旨

構建一站式平台聯繫醫療及相關行業，協助香港醫療服務在大灣區各城市發展

協助醫療相關項目，配對合適資源在大灣區各城市落實推行

透過舉辦交流活動及會議，探討大灣區各城市的醫療需求，策劃相應的行動計劃，促進各城市的醫療合作

定期舉辦研討會及醫療發展論壇，持續提升大灣區各城市的醫療專業水平

促進大灣區醫療發展達致國際水平，將大灣區醫療服務推廣至世界各地

推動大灣區以至全球醫療專業服務及相關科技發展，為民便民，確保人民能以最低成本享有更優質的健康生活

SOURCE 翹晉科技有限公司